Com boom econômico, Ribas do Rio Pardo recebe pacote de obras milionário

O Município de Ribas do Rio Pardo, que vive um momento de boom econômico, sendo considerada um polo mundial da celulose, recebeu, nesta sexta-feira (21), um novo pacote de obras de infraestrutura, saneamento e educação, no valor de R$ 8,4 milhões.

A entrega foi feita pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), em comemoração aos 81 anos da cidade, que foi celebrado na última quarta-feira (19).

"A cidade recebeu o maior empreendimento privado do Brasil. Com este crescimento, o município precisa do apoio, esforço e suporte do Estado. Com este conjunto de ações beneficiamos diretamente a população", afirmou o governador.

Riedel se refere a megafábrica de celulose da Suzano, que iniciou as operações no ano passado e já é a maior exportadora de Mato Grosso do Sul.

Entre as obras entregues hoje pelo governador está a construção da ponte de concreto sobre o Córrego Viga, no valor de R$ 2,08 milhões. A estrutura está localizada na MS-340, entre os municípios de Ribas e Nova Andradina, e vai contribuir para o escoamento da produção, ligação entre as cidades e acesso aos moradores e produtores.

Na área da educação, foram investidos R$ 3,3 milhões na construção de um novo bloco de com cinco salas de aulas e banheiros, além de pintura e pequenas manutenções na Escola Estadual Eduardo Batista Amorim.

O saneamento também faz parte do pacote de investimentos, com R$ 2,9 milhões por meio da Sanesul para duas grandes obras na cidade, entre elas a perfuração de poço tubular profundo e execução de mais de 4 mil metros de rede coletora.

Esta obra permite a ligação da rede de esgoto em 333 domicílios da cidade.

Durante a solenidade, também foi lançado o edital de licitação para construção de 100 moradias no Jardim das Acácias, que trata de uma parceria da prefeitura e o Estado, por meio da Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab).

Segundo o governo, a habitação é uma das prioridades no município, que vive uma expansão econômica, já que está no centro dos grandes investimentos bilionários do ramo da celulose.

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Luiz Moureira, agradeceu ao governador pelo apoio.

"Importante dispor destas parcerias ao município. Temos que reconhecer o que já foi feito pelo Estado na cidade. O sentimento é de gratidão. A população merece uma cidade desta grandeza".