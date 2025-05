Ministro diz que gripe aviária não impactará preço do frango

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com um monitoramento em Mato Grosso do Sul, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira (19) que os focos de gripe aviária detectados no Rio Grande do Sul não devem impactar significativamente o preço da carne de frango.

Apesar da suspensão temporária das exportações para mais de uma dezena de países, Fávaro acredita que haverá apenas pequenas variações nos preços, com possibilidade de excesso de oferta nos próximos 10 a 15 dias, que será absorvido pelo mercado interno ou redirecionado para países com protocolos mais flexíveis.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, tendo exportado 5,2 milhões de toneladas em 2024, o que representa mais de 35% da produção nacional. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 78% dessas exportações, com os principais destinos sendo China, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Filipinas, União Europeia, México, Iraque e Coreia do Sul .

Mato Grosso do Sul

O boletim divulgado pela Casa Rural Avicultura no início deste mês revelou que a exportação de carne de frango in natura apresentou um crescimento de 43%, o que representa um montante de US$ 103,3 milhões para Mato Grosso do Sul.

Somente em março de 2025, foram exportadas 17,7 mil toneladas, aumento de 38% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em comparação com o mesmo período de 2024, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento de 27% nas exportações e de 33% no lucro obtido pelo setor.

O ministro destacou que, apesar das restrições temporárias, 70% da produção de carne de frango é destinada ao mercado interno, o que contribui para a estabilidade dos preços. Ele também mencionou que a experiência com o surto de doença de Newcastle no ano anterior mostrou que os preços não caíram significativamente, e espera que o atual surto seja controlado rapidamente .

Além disso, Fávaro expressou confiança de que o Brasil retomará rapidamente seu status de país livre de gripe aviária, com base em protocolos sanitários rigorosos e ações de controle eficazes.

De acordo com o painel de monitoramento de síndromes respiratórias e nervosas em aves, gerido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o estado conta apenas com um caso sob análise, caso envolve uma galinha doméstica localizada em Bonito, interior de MS.

Seguem em análise laboratorial suspeitas no Tocantins, em Santa Catarina e uma outra o Rio Grande do Sul. Os dois únicos focos confirmados estão em uma granja comercial de Montenegro e em um zoológico de Sapucaia do Sul, ambos municípios gaúchos localizados na região metropolitana de Porto Alegre.

