Com fim do desconto no IPTU parcelado, inadimplência deve aumentar na Capital

As mudanças implementadas pela Prefeitura de Campo Grande nas regras para obtenção de descontos voltados ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem provocar aumento da inadimplência.

O decreto nº 15.440, publicado no Diogrande de 25 de novembro do ano passado, retira os 10% de desconto para pagamento do IPTU à vista com parcela única a partir de 10 de fevereiro e também extingue o desconto de 5% no parcelamento em 10 vezes.

O decreto mantém o desconto de 20% em parcela única com vencimento em 10 de janeiro e aumenta de 10 para 12 o número de parcelas para quem não pode pagar à vista.

Conforme fontes consultadas pelo Correio do Estado, a média de contribuintes que pagam à vista é de 30%, dos que parcelam, 40%, e aqueles que não pagam somam 30%. Com menos descontos, a tendência é aumentar o número de pessoas que vão postergar o pagamento do imposto.

Para o ex-secretário municipal de Finanças de Campo Grande, deputado estadual diplomado Pedro Pedrossian Neto (PSD), a retirada de várias modalidades de desconto no IPTU 2023 é uma maneira de punir o contribuinte.

Segundo ele, os 8% de aumento no tributo pela correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), somados à retirada dos 5% de desconto para os que parcelavam o tributo, acabam punindo quem tem menor aquisitivo.

“Não entenderam que esses 5% eram muito mais que um desconto, eram um bônus por ser adimplente”, disse o ex-secretário e deputado. “Para quem é mais pobre, o aumento é de pelo menos 13%”, criticou Pedrossian Neto.

A presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Janaína Galeano, afirmou que, até o fim da próxima semana, a entidade vai publicar um estudo tributário com avaliação detalhada sobre o fim do desconto do IPTU nos porcentuais de 5% e 10%.

No entanto, ela deixou claro “que esse tiro pode sair pela culatra”, principalmente porque muitos contribuintes vão acabar postergando o pagamento do IPTU e esperando pelo Programa de Pagamento Incentivado (PPI) de Campo Grande, o popular Refis.

“Não será difícil de os contribuintes optarem por quitar logo o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores [IPVA], além de pagar a matrícula nas escolas particulares e parcelas de compras de material escolar”, avaliou a advogada.

Uma das causas para o postergamento do IPTU é o fato de a Prefeitura de Campo Grande promover o Refis todos os anos, concedendo descontos de quase 100% nos juros e nas multas. Se um por um lado a medida acaba conseguindo atrair o contribuinte no fim do ano, por outro, ela também afasta o compromisso com o IPTU já em janeiro.

De acordo com reportagem publicada pelo Correio do Estado em 27 de dezembro de 2022, em seis anos, a Prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 414 milhões em impostos recuperados.

Em 2017, o caixa da prefeitura recebeu R$ 52 milhões; em 2018, o montante foi de R$ 54,2 milhões; em 2019, o valor saltou para R$ 76 milhões renegociados; em 2020, os números foram para R$ 81,5 milhões; em 2021, o valor subiu para R$ 96,2 milhões; e ano passado fechou em R$ 54,1 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), já foram enviadas 220 mil correspondências com os carnês, com uma estimativa de arrecadar cerca de R$ 40 milhões.

Na ocasião, a titular da Pasta, Márcia Hokama, chegou a dizer que “é de suma importância que os contribuintes regularizem seus débitos, pois não há previsão de outro Refis”.

Ela só não mencionou que a esporadicidade desse Refis tornou-se anual desde 2017. Na prática, o pagamento do IPTU acaba sendo substituído pelo Refis todos os anos.

Nesse caso, como os descontos de juros e de multas são válidos para quem pagar à vista, outra vez os contribuintes mais pobres acabam sendo penalizados.

O advogado Vinícius Pizetta, que em dezembro de 2022 denunciou a Prefeitura de Campo Grande por aplicar um reajuste de 130% no IPTU dos 150 moradores do residencial Terra Morena, no Bairro Jardim Los Angeles, informou que há dois dias a isenção – retirada ano passado – voltou.

No entanto, ele ressaltou que esses contribuintes só poderão usufruir desse benefício se entrarem na Justiça e comprovarem que não houve melhoria no bairro advinda de obras do poder público. Ele explicou ainda que, em até 60 dias, a Justiça vai expedir alguma liminar, mas também deixou claro que o processo deve durar cerca de dois anos.

Atualmente, o limite de isenção do IPTU é para imóveis com valor venal de até R$ 83 mil. No caso dos imóveis no residencial Terra Morena, o valor havia saltado de R$ 43 mil para R$ 93 mil.

"Só o reajuste para repor as perdas inflacionárias já causa um grande impacto", acrescentou Pizetta. A estimativa de arrecadação da prefeitura para este ano é de R$ 620 milhões.





