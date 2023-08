Com juros reduzidos aos pequenos negócios, caravana do FCO é retomada em MS

Na manhã desta segunda-feira (28), Campo Grande sedia evento, no Mercadão Municipal, de retomada do projeto itinerante da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), que percorrerá municípios da região, para atender empresas, produtores rurais, agricultores familiares e microempreendedores individuais e facilitar acesso aos créditos do FCO e FDCO.

Logo, o objetivo da caravana do Sudeco é passar orientações e informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).

O FCO é uma forma, principalmente, de incentivar os pequenos negócios, a partir do subsídio com juros menores concedidos pelo Governo Federal.

Para a ex-deputada Rose Modesto (União Brasil), superintendente da Sudeco, o conceito da caravana, em resumo, consiste de fato em facilitar o crédito para as pequenas e microempresas.



"A gente sabe que a cada dez empregos no Brasil, sete saem das pequenas e microempresas. Então, o objetivo realmente de vir pra cá (Mercadão Municipal) é muito simbólico, a gente sabe o quanto o comércio, o pequeno e o médio, principalmente, sofreram muito desde a pandemia", destacou.

Segundo Rose, a linha de crédito do FCO tem uma variação de 8%, podendo chegar a 14% ao ano, dependendo da situação econômica e do Governo Federal.



"Lula vem trabalhando muito com o objetivo de diminuir os juros, mas hoje o juros do FCO e do FDCO ainda é um dos melhores juros para se trabalhar no Brasil", pontuou.

A ex-deputada frisou, ainda, que espera com isso aumentar mais o número de empregos, melhorando a distribuição de renda.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) também destacou a importância do evento ser realizado no Mercadão Municipal, em apoio aos pequenos negócios e elogiou a Sudeco.

"A Sudeco é uma instituição extremamente importante para Mato Grosso do Sul e para todo Centro-Oeste com R$ 2 bilhões de recursos repassados via fundo", disse.

O deputado Vander Loubet destacou a importância do FCO e de seu uso adequado.

O FCO é uma ferramenta que, até então, sempre foi utilizada como se fosse do Banco do Brasil e, na verdade, é uma ferramenta do Governo Federal, com juros subsidiados. Então eu acho que ela (Rose) tá certinha de tornar isso, trazer o Governo pra dentro e também incluir os pequenos na busca desse financiamento", disse.

Além de integrantes da Sudeco, a caravana conta com representantes do Governo Federal,

do Governo do Estado, do Sebrae, do Banco do Brasil, Banco de Brasília, Sicredi, Sicoob, BRDE, BNDES.

Também contribuem diversas organizações de empresários e comerciantes locais, como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Federação das associações empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL), Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec) e Associação dos vendedores ambulantes de Campo Grande.

Na solenidade de lançamento, realizada no Mercadão Municipal, estiveram presentes Camila Jara (PT), Beto Pereira (PSDB), Nelsinho Trad (PSD), Geraldo Resende (PSDB), Vander Loubet (PT), Gerson Claro (PP), Gleice Jane (PT), entre outras autoridades.

Cronograma

Segundo a Sudeco, a caravana começa pela Capital, a partir de hoje (28). Nos próximos meses, a comitiva passará pelas capitais de Mato Grosso, Goiás, e Distrito Federal.

Também serão oferecidos atendimentos a respeito dos convênios, compreendendo todas as suas fases, desde a celebração, elaboração de projeto básico, acompanhamento da execução dos instrumentos, prestação de contas e demais informações acerca do assunto.

A superintendente Rose Modesto explicou que o projeto também servirá para estimular as instituições financeiras parceiras da Sudeco que administram esses recursos.

"Queremos que os bancos parceiros estejam presentes para que a gente possa agilizar o acesso às linhas de crédito do FCO, com um atendimento menos formal, no sentido de oferecer informações, principalmente para os pequenos empresários. Nosso propósito é trabalhar com microcrédito para os setores empresarial e rural", explicou.

Rose destaca que a caravana do FCO é uma das principais ações de fortalecimento do Centro-Oeste e está alinhado às políticas de desenvolvimento do Governo Federal.

"Assim como o Presidente Lula, queremos diminuir as desigualdades sociais e este é um dos pontos chave da Caravana, chegar até os pequenos e médios empresários de forma mais simplificada e com menos formalidades. Além disso, contribuiremos com o fortalecimento do setor produtivo, atendendo todo mundo, sem deixar ninguém para trás" explica.