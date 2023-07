Cerca de 66% dos empresários esperam vender mais no Dia dos Pais deste ano

No ano passado, 87% dos comerciantes esperavam vender mais - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Cerca de 66% dos empresários donos de comércios na capital esperam vender mais no Dia dos Pais deste ano em relação ao ano passado. O levantamento é da pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) entre os dias 16 e 24 de julho.

Para 27% dos entrevistados, as vendas ficarão no mesmo patamar do registrado em 2022 e 7% acredita que haverá queda de faturamento. No ano passado, o levantamento demonstrou que o otimismo era maior: 87% dos entrevistados esperavam vendas maiores em relação a 2021.

Para o presidente da ACICG, Renato Paniago, alguns indicadores nacionais já demonstravam que os empresários estariam cautelosos com o cenário econômico do país, principalmente diante da recente aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados.

“O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista. Mesmo com um percentual menor de empresários otimistas esse ano, vemos que a maioria espera faturar com a data e já pensa em ações para conquistar os consumidores que vão homenagear seus pais com presentes”, analisa Paniago.

Para 31% dos entrevistados, a espera é que haja alta de 20% no movimento, já 21% dos empresários acreditam que podem vender até 10% mais. Para 10% dos respondentes, as vendas podem superar em até 40% o mesmo período de 2022. E a expectativa de comercializar até 50% mais esse ano foi sinalizada por quase 4% dos participantes da pesquisa.

O levantamento também revelou a expectativa do ticket médio para o Dia dos Pais. Para 39% dos empresários consultados, a média de gasto do consumidor deve ficar entre R$ 51 e R$100, e aproximadamente 32% esperam vender de R$ 101 a R$ 200. Para 18% dos entrevistados, o valor investido será de até R$50,00 e pouco mais de 10% esperam compras acima de R$ 200.

A pesquisa revelou que o comércio local pretende elaborar ações para alavancar as vendas. De acordo com a coleta, em torno de 40% das empresas farão promoções e ofertas exclusivas e aproximadamente 16% investirão em facilitar os prazos de pagamento.

A pesquisa de perspectivas para o Dia dos Pais de 2023 ouviu 101 empresários dos setores de vestuário, calçados, perfumaria, eletrônicos e outros segmentos.

Presente e comemoração

Pesquisa desenvolvidade pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS), mostra que a maioria das pessoas que irão celebrar a data afirmam que preferem gastar dinheiro com comemorações do que com compra de presentes.

Conforme a pesquisa, 51,54% dos entrevistados afirmam que irão presentear e 68,20% dizendo que irão celebrar a data. O levantamento estipula que serão R$ 158,5 milhões em presentes e R$ 202,2 milhões em comemorações.

Entre os presentes, a preferência é por roupas, citada por 44,07% das pessoas que irão presentear. Na sequência, aparecem perfumes (23,41%) e calçados (21,55%).

Dentre as pessoas que irão celebrar a data, a maioria (86%) afirma que irá passar o dia com o pai e preparar uma refeição em casa, 9% irá comemorar o dia em um restaurante ou similar, 2% irá viajar, 2% irá passear com o pai e 1% irá pedir uma refeição delivery.

