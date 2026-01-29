Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Capital

Comércio de Campo Grande se diz otimista e pretende efetivar temporários

As festividades de final de ano resultaram na contratação de aproximadamente mil funcionários temporários. A expectativa é que 50% seja efetivada.

Karina Varjão

Karina Varjão

29/01/2026 - 18h15
Com um saldo positivo na criação de empregos formais em 2025, com destaque para o setor de comércios e serviços em Mato Grosso do Sul, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG) registrou um otimismo com relação à geração de empregos na Capital. 

Grandes movimentos como a Black Friday e as festas de fim de ano resultaram na contratação de pouco mais de mil trabalhadores temporários no comércio de Campo Grande e, segundo o sindicato, a expectativa é que, pelo menos, 50% desse número seja efetivado no setor. 

“A economia não está no patamar ideal, mas é inegável que há um aquecimento. Temos percebido isso diretamente nas conversas com empresários e trabalhadores, principalmente pela permanência de muitos temporários nas equipes das lojas”, afirmou o presidente do SECCG, Carlos Santos. 

Dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostraram que, em Mato Grosso do Sul, foram criadas 3.258 vagas de trabalho no setor de comércio. Apenas em Campo Grande, foram 1.007 vagas. 

Na capital, a geração de empregos foi puxada pelo setor de serviços, seguido pelo comércio e construção. 

Comércio

Já a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou um crescimento nas vendas do varejo ampliado ao longo do segundo semestre de 2025. 

No mês de novembro, por exemplo, o comércio varejista ampliado de Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 7,7% em relação ao mês anterior, de outubro. Essa foi a 2ª maior alta registrada no período entre os estados brasileiros, ficando atrás somente de Rondônia (7,7%). 

Já na variação anual, os dados mostram que o Estado teve uma alta de 3,3%, em comparação a novembro de 2024. No varejo ampliado, a variação anual foi de 6,8%, colocando Mato Grosso do Sul no topo do ranking juntamente de Rondônia (9,2%), Amapá (6,8%) e Goiás (6,7%). 

O Sindicato destaca que um fator que deve contribuir para um ambiente favorável no setor em 2026 é a expectativa de expansão econômica por se tratar de um ano eleitoral, período marcado por maior circulação de recursos, investimentos públicos e incremento na atividade econômica local. 

“Estamos diariamente visitando empresas, dialogando com trabalhadores e observando na prática o comportamento do mercado. O que vemos é um número significativo de contratações temporárias sendo transformadas em empregos efetivos”, explicou Carlos. 

Para ele, a tendência é de um crescimento ao longo do ano, com uma expectativa de que 2026 seja economicamente melhor que o ano anterior, “com reflexos diretos na renda das famílias e na valorização do trabalhador do comércio”, acompanhados de melhores salários e condições sempre favoráveis de trabalho. 


 

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 6037-2 de ontem, quarta-feira (28/01): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

29/01/2026 09h06

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6037-2 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Porto Murtinho (MS) - R$ 20.363,00
  • 4º prêmio: Rio Brilhante (MS) - R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Gravatá (PE) - R$ 35.000,00
  • 1º prêmio: Narandiba (SP) - R$ 500.000,00

Resultado da extração 6037-2:

5º prêmio: 32880

4º prêmio: 89318

3º prêmio: 11969

2º prêmio: 83636

1º prêmio: 09593

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2881, quarta-feira (28/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/01/2026 08h58

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2881 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$7,2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 281.061,43 cada); 
  • 18 acertos - 74 apostas ganhadoras, (R$ 2.373,83 cada); 
  • 17 acertos - 616 apostas ganhadoras, (R$ 285,16 cada); 
  • 16 acertos - 3716 apostas ganhadoras, (R$ 47,27 cada); 
  • 15 acertos - 16140 apostas ganhadoras, (R$ 10,88 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2881 são:

  • 85 - 48 - 25 - 27 - 74 - 33 - 47 - 79 - 64 - 88 - 50 - 99 - 10 - 05 - 84 - 60 - 24 - 83 - 16 - 07

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2882

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2882. O valor da premiação está estimado em R$8,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concurso s consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

