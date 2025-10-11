Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

NEGÓCIOS

Comércio entre MS e Chile envolveu R$ 1,3 bilhão no 1º semestre de 2025

Exportação e importação entre as duas partes somaram R$ 2,2 bilhões no ano passado, cifras que devem aumentar com a rota bioceânica

Felipe Machado

11/10/2025 - 10h30
Continue lendo...

De janeiro a junho deste ano, a troca comercial entre Mato Grosso do Sul e o Chile envolveu US$ 231,15 milhões (R$ 1,278 bilhão na cotação atual), negócios que devem expandir com o corredor bioceânico, com a operação da rota prevista para começar no final de 2026.

Segundo dados divulgados pelo Governo do Estado, o estado pantaneiro exportou US$ 210 milhões para o Chile e importou US$ 197 milhões em 2024, dos quais, somados, resultam em negociações que giraram US$ 407 milhões (R$ 2,5 bilhões, conforme cotação do dia 31 de dezembro do ano passado).

Enquanto isso, números do primeiro semestre deste ano mostram exportações às terras chilenas que chegaram a US$ 134,16 milhões e importações a US$ 96,99 milhões, o que representa 63,89% e 49,23% dos totais acumulados do ano passado, respectivamente. Para o governador Eduardo Riedel, o comércio entre as partes irá aumentar com a implantação da rota bioceânica.

“Um comércio equilibrado, ainda de poucos produtos, mas que com a rota vai avançar. Nosso compromisso é ser um facilitador, apoiar as iniciativas para gerar resultados que levam ao sucesso. Este projeto (rota) vem sendo construído por diferentes gerações, em direção a este sonho que se torna real a cada dia”, descreveu.

Seguindo um corredor rodoviário pelo Estado, a rota de integração chega a Porto Murtinho em direção ao Paraguai, onde está sendo construída a ponte binacional, que liga a cidade sul-mato-grossense a Carmelo Peralta (PY). Até o momento, a estrutura já está com 80% dos trabalhos concluídos, desenvolvimento que foi comemorado por Riedel e Santiago Peña, presidente do Paraguai, durante encontro no último dia 2.

Depois o corredor segue por terras paraguaias, passando pela Argentina até chegar aos portos chilenos, onde embarcam rumo ao Oceano Pacífico, encurtando o caminho aos mercados asiáticos. A expectativa é de uma redução de até 30% nos custos logísticos e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Oceano Atlântico, via Porto de Santos.

Trajeto completo da Rota Bioceânica - Fonte: DivulgaçãoTrajeto completo da Rota Bioceânica - Fonte: Divulgação

Resumo anual

Entre janeiro e setembro de 2025, Mato Grosso do Sul registrou exportações no valor de US$ 8,18 bilhões, enquanto os produtos que entraram no País somaram US$ 1,83 bilhão.

Assim, o saldo acumulado - que é a diferença entre as exportações e importações - na balança comercial do Estado chega a US$ 6,34 bilhões até o mês de setembro, um valor 10,84% maior em relação ao mesmo período no ano passado. 

As informações foram divulgadas na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, publicado no último dia 7 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). 

Esse desempenho é sustentado por uma estrutura exportadora concentrada em commodities, sendo a celulose o principal carro-chefe, com participação de 29,22% no total exportado. 

Logo em seguida, aparecem a soja (25,58%), que por meses liderou o ranking, e a carne bovina (15,92%), compondo o pódio dos principais produtos enviados ao exterior. 

Nas importações, desde o início do ano, continua predominando o gás natural, com 33,03%, seguido do cobre (8,14%) e caldeiras de geradores a vapor (6,86%).

Países parceiros

Os dez principais destinos das exportações sul-mato-grossenses são China, Estados Unidos, Países Baixos, Indonésia, Itália, Chile, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Índia, que em conjunto, responderam por mais de 85% do valor exportado. Ao todo, MS mantém relações comerciais com 120 países para exportação de produtos.

Entre os produtos exportados, destacam-se os itens como carne (bovina, suína e de frango), soja, milho, produtos florestais, cana-de-açúcar, amendoim, cítricos e mineração.

Em 2024, Mato Grosso do Sul exportou aproximadamente US$ 7,5 bilhões, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os principais produtos exportados, origem agroindustrial, foram soja (em grãos), responsável por aproximadamente US$ 3,68 bilhões, além de produtos florestais (US$ 2,67 bilhão), carnes (US$ 1,71 bilhão) e cereais, farinhas e preparações (US$ 222,85 milhões)

Saiba

Durante o mês de setembro, Mato Grosso do Sul vendeu US$ 834 milhões em produtos para outros países, e pelo Estado, entraram no Brasil US$ 204 milhões em mercadorias estrangeiras, o que representa um saldo de US$ 204,4 milhões.

Apesar do volume expressivo das exportações em setembro, com a venda de US$ 834 milhões em mercadorias para outros países, já é o segundo mês consecutivo de queda na receita das exportações. Depois de vender US$ 1 bilhão em julho para outros países, em agosto as receitas caíram para US$ 943,6 milhões.

*Colaborou Eduardo Miranda e Karina Varjão

Banco Central

Falhas recentes de segurança no Pix não foram problemas no sistema do BC, diz diretor

"Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas".

10/10/2025 20h00

"Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas" Divulgação

O diretor de Administração do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira, afirmou nesta sexta-feira, 10, que os ataques cibernéticos recentes a instituições financeiras ocorreram devidos a falhas de segurança das próprias instituições e de Provedores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTIs), e não dos sistemas do Banco Central.

"Não foi problema dos sistemas do Banco Central. Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas. Os ataques que ocorreram acabaram sendo falhas das próprias instituições e, muitas vezes, dos PSTI", disse Teixeira, que enfatizou que duas das grandes falhas recentes ocorreram em PSTIs.

Segundo o diretor, é com essa percepção que o BC tem aumentado a regulação sobre PSTIs e sobre as instituições participantes do Pix. "O Banco Central primeiro reforçou as regras, os requisitos de segurança que todos os participantes devem ter, e tem aumentado a fiscalização sobre essas regras, o cumprimento dessas regras."

Durante palestra no Festival Curicaca 2025, em Brasília, Teixeira também disse que a infraestrutura do Pix, desde o começo, foi pensada para ser extremamente segura e que ela, de fato, tem mostrado ser segura.

Enfatizou ainda que o Pix é um exemplo de inovação promovida pela autarquia que atingiu toda a população brasileira e que promoveu ganhos de eficiência ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), devido ao seu uso amplo entre as empresas.

Ponderou que embora o Pix seja a iniciativa que mais se popularizou, o BC tem outras frentes de inovação em infraestrutura digital pública, a exemplo do Open Finance e do Drex. E reiterou que a previsão da autarquia é de que o Drex comece a funcionar em 2026.

Críticas dos EUA

O diretor de Administração do Banco Central ainda refutou as críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos ao Pix e disse ser falsa a ideia de que o Pix foi criado para competir ou expulsar o setor privado. "Muito pelo contrário. O Pix é uma grande inovação que permite que o setor privado crie outras várias inovações sobre essa infraestrutura pública que foi desenvolvida", disse.

Ele enfatizou que a estratégia do Banco Central prevê usar o ambiente regulatório justamente para testar as inovações e então passá-las para o setor privado, para que sejam criadas outras inovações sobre a infraestrutura já desenvolvida. "O Banco Central cria uma estrada, ele cria pontes para que o setor privado possa usar essa infraestrutura e produzir a inovação."

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3509, sexta-feira (10/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/10/2025 19h22

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3509 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3509 são:

  • 21 - 10 - 15 - 09 - 03 - 14 - 22 - 01 - 16 - 04 - 25 - 12 - 19 - 07 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3510

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3510. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

