Comércio varejista de MS apresenta segunda queda do ano - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O varejo de Mato Grosso do Sul apresentou queda pela segunda vez no ano. De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao mês de julho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista de MS registrou queda de 0,7% em comparação com junho (0,1%) na série com ajuste sazonal.

O estudo produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio no Brasil, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal são as vendas de varejo.

Se comparado com julho de 2024, o comércio registrou alta de 1,6%, e o acumulado no ano teve estabilidade de 0% e variação acumulada de 0,7%, um leve crescimento.

Já no chamado comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume das vendas apresentou leve queda de 0,7% com ajuste sazonal.

Em comparação ao mês de julho de 2024, o varejo ampliado registrou alta de 2,5%. No acumulado no ano também houve leve crescimento em 0,7%, porém teve queda de 1,4% de janeiro até julho.

Nacional

No contexto nacional, a pesquisa indicou índices de instabilidade e queda em 16 das 27 Unidades da Federação entre junho e julho de 2025. Destacaram-se os estados de Rondônia (-2,2%), Minas Gerais (-1,1%) e Paraíba (-1,0%).

Os que apresentaram leve alta foram 8, com destaque para o Amapá (3,9%), Distrito Federal (0,9%) e Sergipe (0,8%). Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul ficaram estáveis.

No comércio varejista ampliado, a variação entre junho e julho teve resultados positivos em 22 das 27 unidades da federação, destacando Mato Grosso (7,1%), Amapá (4,4%) e Distrito Federal (4,2%).

Mato Grosso do Sul se destacou negativamente com queda de 0,7%, juntamente com o Espírito Santo (-2,6%) e Roraima (-2,1%).

Comparado a julho de 2024, o comércio varejista foi predominantemente positivo em 20 estados, com destaque para Amapá (8,5%), Santa Catarina (5,4%) e Mato Grosso (4,9%).

Do modo contrário, sete estados apresentaram queda, entre eles, Tocantins (-11,8%), Rio de Janeiro (-1,7%) e Goiás (-1,3%).

No varejo ampliado, na variação anual, também foram predominantes os resultados positivos, com 17 estados em alta, como Mato Grosso (9,7%), Amapá (8,9%) e Roraima (4,8%).

Entre os estados que apresentaram resultados negativos, os destaques foram para São Paulo (-7,5%), Goiás (-5,0%) e Rio Grande do Sul (-4,2%).



