Economia

IBGE

Comércio varejista de MS se recupera e tem 5ª maior alta do País

A alta acompanhou a tendência nacional no mês de outubro após queda em 15 das 27 UFs no mês de setembro

Karina Varjão

Karina Varjão

11/12/2025 - 15h00
O volume de vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 1,8% no mês de outubro em comparação ao mês de setembro, a 5ª maior do Brasil.

As taxas foram divulgadas pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11) na Pesquisa Mensal de Comércio, que permite acompanhar o comportamento do comércio varejista no País mês a mês, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas de venda de varejo com 20 ou mais pessoas ocupadas. 

No mês de setembro, foram observadas taxas negativas em 15 das 27 Unidades da Federação, inclusive em Mato Grosso do Sul, que registrou queda de 0,5% em comparação ao mês de agosto. 

O cenário se inverteu no mês seguinte, com taxas positivas em 19 das 27 UFs. 

Em Mato Grosso do Sul, na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista registrou alta de 1,2% em relação ao mês de outubro de 2024. Nos últimos 12 meses, o acumulado do ano se manteve estável em 0,0% e na variação acumulada, foi registrada uma leve alta de 0,1%. 

Já no comércio varejista ampliado, aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume das vendas registrou queda de 0,6% na série no Estado. 

Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado registrou queda de 0,4%. No acumulado no ano ficou em 0,9% e em 12 meses, alta de 0,5%.

Nacional

A nível nacional, o volume de vendas do comércio varejista no mês de outubro de 2025 cresceu 0,5% com relação ao mês de setembro. 

Essa foi a primeira alta estatisticamente significativa do indicador desde o mês de março. 

Em comparação ao mês de outubro de 2024, as vendas no varejo cresceram 1,1%, acumulando 1,5% no ano e 1,7% nos últimos 12 meses. 

“A alta de 0,5% na série com ajuste sazonal rompe com o padrão observado, de variações pequenas ou negativas. Foi uma alta espalhada, pois o volume de vendas cresceu em sete dos oito setores investigados pela pesquisa”, afirmou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio. 

Segundo a pesquisa, sete das oito atividades do comércio varejista apresentaram taxas positivas no volume de vendas na série com ajuste sazonal. 

  • Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,2%);
  • Combustíveis e lubrificantes (1,4%);
  • Móveis e eletrodomésticos (1,0%);
  • Livros, jornais, revistas e papelaria (0,6%);
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,4%);
  • Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%); e 
  • Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,1%).

A única queda foi em Tecido, vestuário e calçados (0,3%)

Sobre o comércio varejista ampliado, também houve aumento de 1,1% na série com ajuste sazonal. No segmento, duas atividades mostraram taxas positivas no volume de vendas: 

Veículos e motos, partes e peças (3,0%); e
Material de construção (0,6%). 

Para o gerente da pesquisa, “esse resultado do varejo ampliado foi bastante influenciado por veículos, motos, partes e peças, e pela atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.

As altas nas vendas foram observadas em 19 das 27 UFs brasileiras, com destaque para o Espírito Santo (2,7%), Rondônia (2,6%) e Distrito Federal (2,5%). Entre as que tiveram resultados negativos, vemos Mato Grosso (-1,8%), Rio Grande do Sul (-1,2%) e Maranhão (-1,0%). 

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06025-9 de ontem, quarta-feira (10/12): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

11/12/2025 09h05

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06025-9 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

Resultado da extração 06025-9:

5º prêmio: 34375

4º prêmio: 45231

3º prêmio: 52602

2º prêmio: 34181

1º prêmio: 24385

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3559, quarta-feira (10/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

11/12/2025 09h00

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3559 da Lotofácil na noite desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56

13 acertos
7280 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
87974 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
483662 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3559 são:

  • 06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3560

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 11 de dezembro a partir das 21 horas, pelo concurso 3560. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

