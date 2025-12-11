Comércio varejista de MS se recupera e tem 5ª maior alta do País

Em comparação ao mês de setembro, comércio varejista de MS registra alta em outubro - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O volume de vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 1,8% no mês de outubro em comparação ao mês de setembro, a 5ª maior do Brasil.

As taxas foram divulgadas pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11) na Pesquisa Mensal de Comércio, que permite acompanhar o comportamento do comércio varejista no País mês a mês, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas de venda de varejo com 20 ou mais pessoas ocupadas.

No mês de setembro, foram observadas taxas negativas em 15 das 27 Unidades da Federação, inclusive em Mato Grosso do Sul, que registrou queda de 0,5% em comparação ao mês de agosto.

O cenário se inverteu no mês seguinte, com taxas positivas em 19 das 27 UFs.

Em Mato Grosso do Sul, na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista registrou alta de 1,2% em relação ao mês de outubro de 2024. Nos últimos 12 meses, o acumulado do ano se manteve estável em 0,0% e na variação acumulada, foi registrada uma leve alta de 0,1%.

Já no comércio varejista ampliado, aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume das vendas registrou queda de 0,6% na série no Estado.

Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado registrou queda de 0,4%. No acumulado no ano ficou em 0,9% e em 12 meses, alta de 0,5%.

Nacional

A nível nacional, o volume de vendas do comércio varejista no mês de outubro de 2025 cresceu 0,5% com relação ao mês de setembro.

Essa foi a primeira alta estatisticamente significativa do indicador desde o mês de março.

Em comparação ao mês de outubro de 2024, as vendas no varejo cresceram 1,1%, acumulando 1,5% no ano e 1,7% nos últimos 12 meses.

“A alta de 0,5% na série com ajuste sazonal rompe com o padrão observado, de variações pequenas ou negativas. Foi uma alta espalhada, pois o volume de vendas cresceu em sete dos oito setores investigados pela pesquisa”, afirmou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio.

Segundo a pesquisa, sete das oito atividades do comércio varejista apresentaram taxas positivas no volume de vendas na série com ajuste sazonal.

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,2%);

Combustíveis e lubrificantes (1,4%);

Móveis e eletrodomésticos (1,0%);

Livros, jornais, revistas e papelaria (0,6%);

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,4%);

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%); e

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,1%).

A única queda foi em Tecido, vestuário e calçados (0,3%)

Sobre o comércio varejista ampliado, também houve aumento de 1,1% na série com ajuste sazonal. No segmento, duas atividades mostraram taxas positivas no volume de vendas:

Veículos e motos, partes e peças (3,0%); e

Material de construção (0,6%).

Para o gerente da pesquisa, “esse resultado do varejo ampliado foi bastante influenciado por veículos, motos, partes e peças, e pela atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.

As altas nas vendas foram observadas em 19 das 27 UFs brasileiras, com destaque para o Espírito Santo (2,7%), Rondônia (2,6%) e Distrito Federal (2,5%). Entre as que tiveram resultados negativos, vemos Mato Grosso (-1,8%), Rio Grande do Sul (-1,2%) e Maranhão (-1,0%).