Como comprar passagens baratas nos aniversários das companhias aéreas

DOCE ÉPOCA

Valor é 9% maior que o ano passando, considerando que o acumulado foi de R$ 89 milhões em 2023

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes dos Lojistas (CDL-CG) aponta que a Páscoa deve injetar R$ 98,1 milhões na economia campo-grandense.

O valor é 9% maior que o ano passando, considerando que o acumulado foi de R$ 89 milhões em 2023.

Dos entrevistados, 79% afirmaram que irão presentear durante a Páscoa e 69% vão comemorar a festividade.

Os presentes preferido são ovos, barras e lembrancinhas de chocolate. Na época mais doce do ano, os famosos ovos industrializados e ovos caseiros são os protagonistas das festividades.

O questionário foi direcionado a 220 pessoas, entre os dias 4 e 8 de março, nas sete regiões de Campo Grande.

Produtora de ovos caseiros, Jéssica Nayara, está animada para a época e espera receber muitas encomendas.

“A Páscoa é uma das datas em que as docerias mais vendem. As encomendas estão ótimas tanto para lembrancinhas quanto para os demais produtos como ovos de Páscoa tradicionais e os trufados. Muitas empresas gostam de presentear os colaboradores, familiares presenteiam as crianças, namorados e nós temos opções para toda essa demanda”, disse a autônoma.

Empresário de uma loja de chocolates, José Carlos Mendonça Júnior, espera que o faturamento aumente 7% em relação ao ano passado.

“Este ano a expectativa é um pouco menor que no ano passado, porque a Páscoa vai acontecer no fim do mês de março, diferente do ano passado, que ocorreu no início de abril, coincidindo com o período do pagamento de salários”, ressaltou o empresário.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Adelaido Vila, a Páscoa é uma das datas mais importantes do comércio.

“É momento de confraternização para a família e troca de presentes. Além disso, vemos que o chocolate tem se tornado preferência dos presentes dos consumidores não somente na data, como em diversas comemorações, ocupando espaços que antes eram de flores e perfumes”, explicou o presidente.