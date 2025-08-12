Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

GUERRA TARIFÁRIA

Concorrente dos EUA, agro de MS busca Ásia para se blindar de tarifaço de Trump

Estado aposta no aumento de demanda pela soja na China e na abertura de novos mercados para a carne, como o Japão

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

12/08/2025 - 09h00
O agronegócio de Mato Grosso do Sul, setor protagonista das exportações locais, aposta no continente asiático não apenas para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pela gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também para superar os norte-americanos em produtos com os quais concorre diretamente, como, por exemplo, nas exportações de soja e de carne bovina.

No caso da soja, o Brasil pode ser impactado caso a China aumente as importações do grão norte-americano, em meio às negociações que as duas maiores economias do mundo realizam para chegar a um acordo comercial.

No domingo, Donald Trump disse esperar que a China aumente massivamente suas compras de soja americana. “A China está preocupada com sua escassez de soja”, escreveu Trump na rede Truth Social, ontem.

“Espero que a China rapidamente quadruplique suas encomendas de soja. Isso também é uma forma de reduzir substancialmente o deficit comercial da China com os EUA”, disse o chefe de Estado norte-americano.

A declaração foi feita horas antes de ele adiar o desfecho da negociação comercial que mantém com a China.
O Brasil é o maior vendedor de soja para a China, o maior comprador mundial. Os Estados Unidos são o segundo maior fornecedor da oleaginosa para o gigante asiático. Os analistas, porém, acreditam que um aumento nas compras de soja dos EUA pela China não influenciará o mercado brasileiro.

Por outro lado, Mato Grosso do Sul, estado que tem a carne bovina como o terceiro item de sua pauta de exportações – atrás apenas da soja e da celulose –, busca nos países asiáticos abrir mercado para seu produto.

Taxado em 25% pela administração de Donald Trump, o Japão, país considerado exigente em quesitos sanitários e conservador nas negociações, ainda não compra carne bovina brasileira (grande parte da carne bovina consumida no Japão vem dos Estados Unidos), mas agora pode passar a comprar.

É nessa possibilidade que o governador Eduardo Riedel (PSDB), atualmente em viagem ao Japão, está de olho.

“Exportamos no ano passado US$ 120 milhões para o Japão, sendo US$ 60 milhões no setor da avicultura, e também temos experimentado um avanço da suinocultura. Agora estamos aqui discutindo a abertura do mercado para nossa pecuária de corte”, disse Eduardo Riedel em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira.

O Japão já negocia abrir seu mercado à carne brasileira, mas a negociação está restrita aos estados da Região Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul –, áreas livres de febre aftosa sem vacinação há muito mais tempo que o restante do Brasil, que só recebeu esse status em maio deste ano.

Apesar de concorrerem no mercado japonês, Brasil e Estados Unidos eram grandes parceiros comerciais, quando se trata de carne bovina, até antes do tarifaço de Trump, que entrou em vigor na quarta-feira. Desde então, as vendas de carne brasileira aos Estados Unidos são taxadas em 50%.

Soja

O doutor em Economia Michel Constantino, que também é colunista do Correio do Estado, analisa os movimentos do agro em Mato Grosso do Sul em meio à guerra tarifária global.

Ele afirma que Trump, ao usar o termo “quadruplicar”, recorre mais a uma estratégia retórica na negociação do que a algo que possa ocorrer de fato.

“Para quadruplicar as vendas, a China teria de comprar toda a soja que os Estados Unidos produzem”, explicou. Os EUA, no curto e médio prazo, não conseguem quadruplicar sua oferta de soja para a China.

Ele também afirma que o Brasil – o que, claro, inclui o agro de Mato Grosso do Sul – está muito bem posicionado nessa questão. “Nossa produtividade é bem maior que a norte-americana”, informou.

O crescimento da demanda na China, que tem aumentado pelo menos 5% ao ano, impulsiona naturalmente a procura pela oleaginosa, abrindo espaço para que Brasil e Estados Unidos exportem para lá.

Este ano, em meio às tensões comerciais entre Washington e Pequim, a China ainda não comprou nenhum grão norte-americano para o quarto trimestre, alimentando preocupações com a aproximação da temporada de exportação da safra dos EUA.

O setor de soja dos EUA tem buscado compradores alternativos, mas nenhum outro país se equipara à escala da China. No ano passado, a China importou 22,13 milhões de toneladas de soja dos EUA e 74,65 milhões de toneladas do Brasil.

Carne

No que diz respeito à carne bovina, para Michel Constantino, é importante que Mato Grosso do Sul busque alternativas.

“A carne que é exportada a partir de Campo Grande, por exemplo, é de alta qualidade. Precisamos, e é possível, encontrar países que paguem mais caro pelo produto”, explicou o doutor em Economia.

Segundo ele, o Japão paga bem pelo produto, mas não é um mercado muito grande, sendo necessário buscar outros compradores.

“É muito boa a iniciativa do governador Eduardo Riedel, sobretudo porque mostra que o Estado está buscando alternativas de mercado para sairmos do binômio China-Estados Unidos, nossos maiores parceiros comerciais”.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2845, segunda-feira (11/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2025 08h45

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2845 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras R$ 9.008,02
  • 4 acertos - 654 apostas ganhadoras R$ 125,93
  • 3 acertos - 12.353 apostas ganhadoras R$ 3,33

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras R$ 16.214,43
  • 4 acertos - 472 apostas ganhadoras R$ 174,48
  • 3 acertos - 11.198 apostas ganhadoras R$ 3,67

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2845 são:

Primeiro sorteio

  • 22 - 24 - 43 - 32 - 27 -23

Segundo sorteio

  • 39 - 32 - 03 - 30 - 05 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2846

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2846. O valor da premiação está estimado em R$3,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 731, segunda-feira (11/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2025 08h40

Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 731 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,2 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 59.679,27
  • 5 acertos - 101 apostas ganhadoras, R$ 844,11
  • 4 acertos - 1.472 apostas ganhadoras, R$ 57,91
  • 3 acertos - 13.189 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 731 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 732

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 732. O valor da premiação está estimado em R$5,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

