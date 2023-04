Confiança no comércio sobe pela primeira vez em 2023 após quatro quedas seguidas

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de abril registrou o primeiro aumento neste ano. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o índice alcançou neste mês 119,9 pontos, um crescimento de 2% quando comparado aos 117,6 registrados no mês anterior.

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o Dia das Mães, também considerado o segundo Natal, a data é favorável ao comércio e reflete o otimismo dos empresários.

“Nossa pesquisa de intenção de consumo e comemorações para o período aponta uma movimentação financeira bem maior do que no ano passado, não apenas na Capital, mas em todo o Estado”, explicou Regiane Dedé.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, diversos fatores explicam a melhoria do otimismo do empresário brasileiro.

“A conjuntura mais propícia da inflação levou o comerciante a ter esperança na melhoria das transações comerciais e no começo da diminuição das taxas de juros no país”, afirmou Tadros.

Segundo o presidente da Confederação, com a inflação sob controle, o poder de compra dos consumidores aumenta e, consequentemente, as vendas.

“Além disso, a redução das taxas de juros estimula o investimento e o crescimento econômico, criando um ambiente mais favorável aos negócios", explicou.

Vale destacar que, segundo os dados da pesquisa, a quarta queda consecutiva no mês de março representou a menor pontuação registrada desde junho de 2021. No mesmo período do ano passado, o levantamento registrou um índice de confiança de 135,2.

Expectativa

Dados da pesquisa apontam que, para 42,6% dos empresários ouvidos, a condição atual da empresa melhorou um pouco, 23,5% afirmaram que piorou um pouco, 21,2% responderam que melhorou muito e 12,7% que piorou muito.

Sobre a expectativa para a economia brasileira, 36,7% acreditam que vai melhorar um pouco e 36,1%, que vai melhorar muito. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (55,6%) pretende aumentar um pouco e 21,8% aumentar muito.

Pesquisa

A pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio tem como objetivo produzir um indicador inédito com capacidade de medir, com a maior precisão possível, a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual e futuro de propensão a investir em curto e médio prazo

O levantamento foi feito com as respostas coletadas de 185 empresas comerciais do município de Campo Grande entre os dias 20 e 31 do mês de março de 2023.

