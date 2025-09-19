Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conselho aprova mais R$258 milhões em financiamentos rurais e empresarias

Entre os empreendimentos estão a implantação de cinco unidades de produção de frango em Aparecida do Taboado e um centro comercial e logístico em Campo Grande

João Pedro Flores

19/09/2025 - 15h50
Em reunião realizada nessa quinta-feira (18), o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) aprovou 70 cartas consultas que pleiteiam R$ 258.483.764,56 em financiamento para as linhas FCO Rural e Empresarial.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) auxilia empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região.

No ano, já foram aprovadas 1.045 cartas consultas, sendo 819 na linha FCO Rural e 226 na linha FCO Empresarial, totalizando R$ 2.129.784,697,99. Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025.

A reunião ocorreu no formato híbrido, sendo presidida pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta. 

FCO Rural

A linha FCO Rural teve 47 cartas consultas aprovadas, totalizando R$ 125.723.296,20, sendo distribuídas da seguinte forma:

  • Aquisição de Bovinos (oito cartas, R$ 5.989.400,00)
  • Irrigação (três cartas, R$ 2.550.841,00)
  • Aquisição de Máquinas (cinco cartas, R$ 6.960.289,00)
  • Cultivo de Cana-de-Açúcar (duas cartas, R$ 2.930.000,00)
  • Reforma de Pastagens (seis cartas, R$ 11.457.320,67)
  • Correção de Solo (nove cartas, R$ 20.145.010,06)
  • Floresta (uma carta, R$ 6.696.202,50)
  • Usina Fotovoltaica (uma carta, R$ 286,058,94)
  • Armazenagem (quatro cartas, R$ 17.436.469,78)
  • Retenção de Matrizes (duas cartas, R$ 2.987.500,00)
  • Benfeitorias (uma carta, R$ 877.800,00)
  • Avicultura (cinco cartas, R$ 47.406.404,25)

Os principais empreendimentos desta área são: a implantação de unidades armazenadoras em Itaporã, Sete Quedas, Maracaju e Sidrolândia, ampliando em aproximadamente 160 mil sacas a capacidade de armazenagem de Mato Grosso do Sul; e a implantação de cinco unidades de produção de frango de corte em Aparecida do Taboado.

FCO Empresarial

Na linha FCO Empresarial, foram 23 cartas consultas, sendo 16 no setor de Comércio e Serviços (R$ 73.726.236,14); outras 4 para o setor da Indústria que somam R$ 10.982.570,00 e os setores de Infraestrutura Econômica, Turismo Regional e Ciência, Tecnologia e Inovação tiveram, cada um, uma carta consulta aprovada.

Entre os projetos destaques desta linha, estão: implantação de um centro de distribuição de uma rede de supermercados, em Dourados, com 29.722,21 metros quadrados; a implantação de uma unidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos no município de Anastácio; e um centro comercial e logístico com 5.400 metros quadrados em Campo Grande.

FCO - O que é?

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) auxilia empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região.

O FCO proporciona benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior. O valor máximo financiado pelo Fundo é de R$ 20 milhões. 

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, você deve ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal.

