Conselho aprova mais R$258 milhões em financiamentos rurais e empresarias

Em reunião realizada nessa quinta-feira (18), o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) aprovou 70 cartas consultas que pleiteiam R$ 258.483.764,56 em financiamento para as linhas FCO Rural e Empresarial.

No ano, já foram aprovadas 1.045 cartas consultas, sendo 819 na linha FCO Rural e 226 na linha FCO Empresarial, totalizando R$ 2.129.784,697,99. Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025.

A reunião ocorreu no formato híbrido, sendo presidida pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta.

FCO Rural

A linha FCO Rural teve 47 cartas consultas aprovadas, totalizando R$ 125.723.296,20, sendo distribuídas da seguinte forma:

Aquisição de Bovinos (oito cartas, R$ 5.989.400,00)

Irrigação (três cartas, R$ 2.550.841,00)

Aquisição de Máquinas (cinco cartas, R$ 6.960.289,00)

Cultivo de Cana-de-Açúcar (duas cartas, R$ 2.930.000,00)

Reforma de Pastagens (seis cartas, R$ 11.457.320,67)

Correção de Solo (nove cartas, R$ 20.145.010,06)

Floresta (uma carta, R$ 6.696.202,50)

Usina Fotovoltaica (uma carta, R$ 286,058,94)

Armazenagem (quatro cartas, R$ 17.436.469,78)

Retenção de Matrizes (duas cartas, R$ 2.987.500,00)

Benfeitorias (uma carta, R$ 877.800,00)

Avicultura (cinco cartas, R$ 47.406.404,25)

Os principais empreendimentos desta área são: a implantação de unidades armazenadoras em Itaporã, Sete Quedas, Maracaju e Sidrolândia, ampliando em aproximadamente 160 mil sacas a capacidade de armazenagem de Mato Grosso do Sul; e a implantação de cinco unidades de produção de frango de corte em Aparecida do Taboado.

FCO Empresarial

Na linha FCO Empresarial, foram 23 cartas consultas, sendo 16 no setor de Comércio e Serviços (R$ 73.726.236,14); outras 4 para o setor da Indústria que somam R$ 10.982.570,00 e os setores de Infraestrutura Econômica, Turismo Regional e Ciência, Tecnologia e Inovação tiveram, cada um, uma carta consulta aprovada.

Entre os projetos destaques desta linha, estão: implantação de um centro de distribuição de uma rede de supermercados, em Dourados, com 29.722,21 metros quadrados; a implantação de uma unidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos no município de Anastácio; e um centro comercial e logístico com 5.400 metros quadrados em Campo Grande.

FCO - O que é?

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) auxilia empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região.

O FCO proporciona benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior. O valor máximo financiado pelo Fundo é de R$ 20 milhões.

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, você deve ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal.