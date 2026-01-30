Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

em 2025

Construção civil puxa a geração de empregos em Mato Grosso do Sul

Conforme dados do MTE, o saldo de vagas no mercado formal chegou a 19.756, alta de 61% em relação a 2024

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

30/01/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul fechou 2025 com um saldo positivo de 19.756 empregos com carteira assinada, resultado de 419.472 admissões e 399.716 demissões. O número é 61% maior que o saldo do ano anterior, que foi de 12.230, mas ainda está aquém dos anos imediatamente anteriores.

O setor da construção civil foi o principal gerador de vagas formais, principalmente em decorrência das megafábricas que estão sendo implantadas no Estado. Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, os números demonstram a dinâmica da economia de Mato Grosso do Sul, “esse dinamismo de crescimento e de diversificação da base produtiva. E, por mais que sejam números positivos, temos um grande desafio, um conjunto de vagas formais abertas no Estado que não estão sendo ocupadas”.

Conforme publicou o Correio do Estado, no ano passado, mais de 20 mil vagas do mercado formal foram ofertadas e não foram preenchidas. “O Estado tem capacidade de aumentar o número de empregos formais dada a disponibilidade de vagas que temos. Esse é o grande desafio que temos no curto prazo, e esse desafio passa pela qualificação e a atração de novas pessoas de outros estados para vir trabalhar em Mato Grosso do Sul”, finaliza Verruck.

Para o economista Eduardo Matos, o avanço de 61% no saldo de empregos em 2025, em relação a 2024, indica um ciclo de atividade econômica mais forte no Estado, impulsionado principalmente pelos grandes investimentos em papel e celulose, mas não restrito a eles. Segundo ele, outras cadeias produtivas, como a bioenergia e as ampliações de plantas frigoríficas, também têm papel relevante na expansão do mercado de trabalho formal.

“O crescimento aponta um ciclo de atividade mais forte, puxado, claro, por esses grandes investimentos de papel e celulose, mas também por outras cadeias, como a bioenergia e as ampliações de algumas plantas frigoríficas. Isso impulsiona inclusive obras civis e, quando isso acontece, a construção civil tende a aparecer em primeiro lugar, porque é o setor que reage mais rápido. Nós consideramos inclusive esse setor como um termômetro da economia”, afirma.

CONSTRUÇÃO

A construção gerou 5.873 empregos formais, seguido do setor de serviços, com saldo de 4.835 empregos, indústria, com 4.536, comércio, com 3.258, e agropecuária, com saldo de 1.256 vagas. O município de Inocência, onde está sendo construída a Arauco, teve saldo de 2.349 empregos, resultado de 8.320 admissões e 5.971 demissões.

De acordo com Matos, a construção civil tem efeito multiplicador expressivo, uma vez que não se limita à geração direta de postos de trabalho nos canteiros de obras. 

“Ela abre frentes de trabalho, contrata mão de obra, movimenta fornecedores e gera um efeito multiplicador na economia. A construção civil tem esse poder de acionar outros setores por meio do fornecimento de serviços e de materiais”, explica. 

Na avaliação do economista, é plausível que as obras das grandes fábricas de papel e celulose tenham peso significativo, pois envolvem desde terraplanagem até estruturação de galpões, alojamentos, logística, geração de energia e adequações urbanas, exigidas como contrapartida pelos municípios e pelo Estado.
Apesar disso, Matos pondera que não é possível atribuir o desempenho do emprego formal exclusivamente a um único segmento. “Não dá para colocar tudo somente nas megafábricas. Entram também as obras públicas e o próprio mercado imobiliário urbano, com residências e grandes incorporadoras chegando a Mato Grosso do Sul”, destaca. Ele ressalta que o Estado figura entre os que mais reinvestem recursos arrecadados, o que fortalece a execução de obras estruturantes e amplia a circulação de renda.

Na análise do economista, três fatores principais ajudam a explicar o avanço no saldo de empregos formais no ano passado. O primeiro é justamente a fase de implantação de grandes projetos industriais e de infraestrutura, que acelera a construção civil e amplia contratações diretas e indiretas. O segundo está relacionado às obras públicas e privadas que acompanham esse movimento, como pavimentação, saneamento básico, ampliação de redes de energia e empreendimentos imobiliários em centros urbanos que recebem fluxo migratório crescente.

“O efeito multiplicador dessas obras gera renda e amplia a demanda por serviços e comércio. Muitas pessoas passaram a morar em Mato Grosso do Sul, e isso gera um efetivo de renda importante”, pontua.
O terceiro fator, segundo ele, é a base de comparação mais fraca de 2024. “O emprego em 2024 foi um pouco mais fraco, praticamente estagnado. Então, qualquer retomada em 2025 poderia significar um crescimento mais alto do que realmente é. Isso ajuda a explicar esse salto de 61%”, avalia.

Matos também faz um alerta em relação à natureza de parte dessas vagas. Segundo o economista, grande parcela dos postos vinculados às megafábricas de papel e celulose tende a ser temporária, concentrada na fase de implantação das unidades industriais. “É preciso olhar com atenção para a evolução do emprego em outros setores, principalmente na indústria e nos serviços, que são atividades permanentes e sustentáveis no longo prazo”, afirma.

Ele destaca que o setor de serviços tem peso significativo na economia sul-mato-grossense, uma vez que o principal produto desse segmento é o recurso humano. “Quando se amplia a capacidade de atendimento, amplia-se também a contratação. Indústria e serviços são primordiais para analisar o indicador de emprego no Estado”, diz.

Além disso, o economista cita a importância de atividades contínuas como a silvicultura, a logística e a operação das cadeias produtivas associadas, que permanecem mesmo após a conclusão das obras.
Outro elemento que pode influenciar positivamente o mercado de trabalho nos próximos anos é a consolidação de projetos logísticos, como a Rota Bioceânica, que tende a ampliar a competitividade do Estado e atrair novos investimentos. “Tudo isso fortalece a economia de forma estrutural, desde que haja continuidade nas políticas públicas e qualificação da mão de obra”, observa.

Os dados históricos do Novo Caged mostram que o saldo de empregos formais em Mato Grosso do Sul oscilou nos últimos anos. Em 2020, foram 8.495 vagas, saltando para 40.204, em 2021, e 40.648, em 2022.
 Em 2023, o número caiu para 27.986 e, em 2024, recuou de forma mais acentuada para 12.230. Em 2025, o saldo voltou a subir, atingindo 19.756 vagas, o que representa recuperação, mas ainda distante do pico observado no biênio 2021-2022.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/01/2026 08h54

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3600 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67 cada); 
  • 14 acertos - 597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31 cada); 
  • 13 acertos - 19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada); 
  • 12 acertos - 245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada);
  • 11 acertos - 1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada).  

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3600 são:

  • 12 - 25 - 11 - 08 - 06 - 07 - 16 - 03 - 04 - 09 - 05 - 20 - 22 - 17 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube. 

Próximo sorteio: Lotofácil 3601

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de Janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3601. O valor da premiação está estimado em R$1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/01/2026 08h49

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6940 da Quina na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$13,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 13.659.960,32);
  • 4 acertos - 94 apostas ganhadoras, (R$ 5.622,15 cada);
  • 3 acertos - 4.420 apostas ganhadoras, (R$ 113,87 cada); 
  • 2 acertos - 100.699 apostas ganhadoras, (R$ 4,99 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6940 são:

  • 66 - 24 - 53 - 77 - 73

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6941

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6941. O valor da premiação está estimado em R$600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Conselho defende que gerador de energia solar pague mais caro nos horários de pico
Energia elétrica

/ 1 dia

Conselho defende que gerador de energia solar pague mais caro nos horários de pico

2

Ex-promotor quer impedir investigação do Ministério Público em quadra de beach tênis
INQUÉRITO POLICIAL

/ 1 dia

Ex-promotor quer impedir investigação do Ministério Público em quadra de beach tênis

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2965, terça-feira (27/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2965, terça-feira (27/01): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6940, quinta-feira (29/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6940, quinta-feira (29/01)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3600, quinta-feira (29/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3600, quinta-feira (29/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?