Levantamento do Serasa revela que os consumidores entre 41 e 60 anos estão inadimplentes em Mato Grosso do Sul, representando 35% do total de pessoas físicas com dívidas em atraso. Em seguida, estão os consumidores com idade entre 26 e 40 anos, com 34,2% também não estão em dia com suas dívidas.

Além disso, os dados da Serasa Experian mostram que as pessoas com mais de 60 anos ocupam a terceira posição no ranking de endividamento, com 18,8%. Já os jovens de até 25 anos representam 12% do total de inadimplentes.

Os mesmos dados mostram que parte dos inadimplentes são homens com 52,1%, seguidos pelas mulheres com 47,9%. Quanto aos tipos de dívidas, os bancos e cartões de crédito (29,27%) são os que geram mais preocupações entre a população de Mato Grosso do Sul. Em seguida, aparecem contas de luz e água (22,67%), serviços financeiros (17,17%), varejo (10,99%) e outros serviços (10,85%).

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul possui uma população de 2.757.013 habitantes, dos quais 1.000.057 não conseguem pagar suas contas. Em Campo Grande, essa situação não é diferente: com uma população de 897.938 moradores, 409 mil (52%) estão com dívidas ativas no Serasa Experian.

"Muitas dessas dívidas foram causadas pela pandemia. Naquela época, houve a liberação de contas para serem pagas posteriormente. Infelizmente, agora chegou a hora de pagar, e esse número acabou crescendo de forma assustadora no Estado.", relatou o especialista do Serasa Brasil, João Pedro Teixeira ao Correio do Estado.

A inadimplência no Brasil é calculada com base nos dados das empresas de proteção ao crédito, como SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), Boa Vista e Serasa. Essas empresas recebem informações sobre as dívidas quando os consumidores ou empresas deixam de pagar seus compromissos dentro do prazo estabelecido.

Como resultado, o nome do consumidor fica registrado como inadimplente e, consequentemente, ele enfrenta dificuldades para obter crédito ou realizar outras transações financeiras devido à restrição nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa.

Por causa dessas dificuldades, Teixeira relatou à reportagem que os interessados em quitar suas dívidas podem procurar os Correios nos 79 municípios ou acessar os aplicativos e o site do Serasa Experian até o dia 28 deste mês, onde encontrarão descontos de até 96%. Limpar o nome é fundamental para o crescimento da economia local.

"É crucial que as pessoas quitem suas dívidas para impulsionar a economia local. Atualmente, mais de 8 milhões de ofertas estão disponíveis em 700 empresas de Mato Grosso do Sul para mais de 1 milhão de inadimplentes. Ter um número crescente de pessoas com o nome limpo e o comércio ativo é fundamental para aquecer o comércio da cidade", relatou Teixeira para a reportagem

Aos consumidores interessados em visualizar e pagar suas dívidas registradas no Serasa, podem seguir a uma agência dos Correios mais próxima, no horário de 8h às 17h (horário de MS), ou acessar a plataforma do Serasa (clique aqui) até o dia 28 deste mês para liquidar suas dívidas com descontos de até 96%.

Nas agências dos Correios em Mato Grosso do Sul, foram realizadas 489 negociações. Até ontem (20), foram efetuadas 83 negociações.



Mais de 72 mil brasileiros estão endividados.



Segundo dados do Serasa Brasil de fevereiro, mais de 72 mil pessoas estão inadimplentes no país, representando cerca de 43,85% da população adulta brasileira que não conseguem limpar seus nomes.

Conforme os números do Serasa de ontem (20), mais de 1,6 milhão de pessoas já negociaram suas dívidas.

Aos consumidores interessados, podem acessar o aplicativo e o site da Serasa Experian ou se dirigir até uma agência dos Correios para fazer a consulta.

