Consumo de energia no País aumenta 2,1% no 1º trimestre

O consumo nacional de energia elétrica aumentou 2,1% no primeiro trimestre deste ano, para 144.186 megawatts médios (MWmed), aponta o mais recente relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).



De janeiro a março, a classe residencial demandou 47.822 MWmed, aumento de 3,4%. A indústria consumiu 48.575 MWmed, aumento de 2,5% em relação ao observado nos três primeiros meses do ano passado.



Os comércios tiveram consumo de 27.073 MWmed, ligeira alta de 0,1%, enquanto outros segmentos tiveram consumo de 20.717 MWmed, elevação de 0,6%.

Mês

Somente em março, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 49.190 MWmed, aumento de 2,6%, puxada principalmente pela demanda da indústria, que consumiu 16.700 MWmed, crescimento de 2,7% ante o observado um ano antes.



A classe residencial teve demanda de 16.195 MWmed, elevação de 3,7% frente ao observado um ano antes.

Os comércios consumiram 9 147 MWmed, alta de 0,1%, enquanto outros segmentos tiveram consumo de 7.149 MWmed, elevação de 3,1%.

MS no topo

Conformes pesquisa realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, abordada pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul aparece como o estado que registrou o maior aumento no consumo de energia elétrica no mês de maio.

No ranking nacional, MS apareceu em 1° com 13,3% de aumento no consumo, logo em seguida está o estado do Paraná (10,7%), São Paulo (10,3%) e Amazonas (8,9%). Rondônia e Rio Grande do Sul tiveram queda no consumo em -2,6%.

