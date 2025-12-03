Conta de água ficará 4,49% mais cara a partir de janeiro em Campo Grande

Aconta de água ficará 4,49% mais cara em Campo Grande, a partir do dia 3 de janeiro de 2026. A revisão tarifária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário foi homologada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3).
A revisão tarifária é prevista no contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Conforme a publicação, fica aprovada a aplicação do percentual de 4,49% para o reajuste a partir de 3 de janeiro de 2026, bem como a aplicação do percentual de 0,16% para a revisão tarifária a partir de 3 de janeiro.
Os procedimentos comerciais a serem adotados pela concessionária Águas Guariroba para aplicação do aumento deverão ser determinados pela Agereg através de atos normativos.
Com a revisão, os serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de responsabilidade da Águas Guariroba passarão a ter novos valores.
Quanto a tarifa de água, os novos valores fixos serão:
- Tarifa social fixa passa dos atuais R$ 8,61 para R$ 9,01;
- Tarifa fixa residencial passa de R$ 18,99 para R$ 19,87;
- A tarifa fixa comercial aumenta de R$ 28,80 para R$ 30,14;
- Tarifa fixa industrial de R$ 45,27 para R$ 47,38;
- Tarifa fixa do poder público aumenta de R$ 96,09 para R$ 100,56.
Com relação as taxas por faixa de consumo, o custo será de R$ 8,03 de a 1 a 10 m³, chegando a R$ 18,75 acima de 50 m³, na tarifa residencial.
Já a conta de esgoto terá as mesmas taxas fixas que as de águas, mas os valores por metro cúbico consumido ficarão entre R$ 5,62 a R$ 13,13 na taxa residencial e de R$ 7,76 a R$ 15,88 na comercial, dependendo da faixa de consumo.
Confira a estrutura tarifária na tabela abaixo:
|
ESTRUTURA TARIFÁRIA
|Valores em R$ / m³
|CATEGORIA
|FAIXA DE CONSUMO
|TARIFA DE ÁGUA
|TARIFA DE ESGOTO
|
Tarifa Social
|
Tarifa fixa
|
9,01
|
Até 20m³
|
3,65
|
2,56
|
Residencial
|
Tarifa fixa
|
19,87
|
1 a 10 m³
|
8,03
|
5,62
|
11 a 15 m³
|
10,28
|
7,20
|
16 a 20 m³
|
10,46
|
7,32
|
21 a 25 m³
|
11,57
|
8,10
|
26 a 30 m³
|
14,23
|
9,96
|
31 a 50 m³
|
17,02
|
11,91
|
Acima de 50 m³
|
18,75
|
13,13
|
Comercial
|
Tarifa fixa
|
30,14
|
1 a 10 m³
|
11,09
|
7,76
|
Acima de 10 m³
|
22,69
|
15,88
|
Industrial
|
Tarifa fixa
|
47,38
|
1 a 10 m³
|
17,31
|
12,12
|
Acima de 10 m³
|
33,33
|
23,33
|
Poder Público
|
Tarifa fixa
|
100,56
|
1 a 20 m³
|
10,06
|
7,04
|
Acima de 20 m³
|
41,78
|
29,25
|
Poder Público Municipal
|
Tarifa fixa
|
100,56
|
1 a 20 m³
|
8,09
|
5,66
|
Acima de 20 m³
|
10,89
|
7,62
Privatizalção
O serviço de água e esgoto da Capital foi privatizado no ano de 2000, por um período de 30 anos, quando o prefeito era André Puccinelli. Mas, 12 anos depois, já na gestão de Nelsinho Trad, o contrato foi prorrogado por mais três décadas e agora só acaba em 2060.
O acordo prevê exclusividade no serviço de fornecimento de água na cidade, fazendo com que poços convencionais ou artesianos sejam proibidos, já que poderiam reduzir o faturamento da empresa.