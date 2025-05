Evento em Bonito antecipa pautas que serão discutidas na COP-30 em novembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta sexta-feira (30), a cidade de Bonito, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande, sediou o Fórum LIDE COP 30, que antecipou pautas da COP 30, marcada para novembro de 2025, em Belém (PA). O evento reuniu lideranças empresariais, autoridades políticas e especialistas para discutir estratégias de descarbonização, transição energética e desenvolvimento sustentável.

Entre os convidados estão figuras importantes do cenário político e econômico nacional, como o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; o governador do Pará, Helder Barbalho; o senador Nelsinho Trad; o presidente da FIEMS, Sérgio Longen; o presidente do LIDE-MS, Aurélio Rocha; o chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan; e o fundador e co-chairman do LIDE, João Dória.

Na ocasião, o o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) falou do compromisso que o Estado tem com o desenvolvimento sustentável. "O nosso grande objetivo com a participação do Estado na agenda ambiental é mostrar que prosperidade, preservação e tecnologia podem caminhar juntas. Queremos oferecer oportunidade de emprego, de renda, de bem-estar social para as pessoas que estão, às vezes, distante dessa discussão, mas que vão sofrer os efeitos de todo esse processo que a gente atravessa”, destacou.

Em seu discurso, Riedel ainda ressaltou que acredita no sucesso da COP 30, que será realizada em novembro, segundo ele, deve servir de exemplo para o Brasil. "Eu vou trabalhar muito para que a COP seja uma vitrine do Brasil para a nossa narrativa e o que nós temos a dizer. Para o mundo todo”, disse

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy, também marcou presença no evento, reforçando o compromisso do Legislativo municipal com pautas de interesse global que impactam diretamente a vida nas cidades. “Campo Grande não pode ficar de fora dessas discussões. Estamos aqui para contribuir, aprender e trazer para nossa Capital ideias e soluções que respeitem o meio ambiente e impulsionem o desenvolvimento sustentável”, afirmou o vereador Papy.

Em seu discurso, o prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância de Bonito ser escolhida como sede do encontro. "A escolha de Bonito como sede deste fórum reforça nosso protagonismo como referência internacional em turismo sustentável e conservação ambiental", afirmou.

Para o secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc), Jaime Verruck, a meta é levar para a COP-30 as políticas públicas, experiências e tecnologias, que na opinião dele, serão a Bíblia de Defesa da Pecuária Brasileira. "Esta junção de fatores, contribui para tornar a pecuária sul-mato-grossense um exemplo de eficiência, qualidade e referência em sustentabilidade", disse.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, é uma honra ser um dos organizadores de um espaço de debate tão estimulante quanto a pré-COP-30. “Criamos um ambiente propício para receber esse grande projeto do Lide. Temos a oportunidade de mostrar Mato Grosso do Sul e mostrar nosso compromisso com o meio ambiente. Nós, empresários, precisamos estar cada vez mais unidos. É nesse contexto que vamos mostrar e também construir as nossas propostas e os nossos projetos”.

O co-chairman do Lide e ex-governador de São Paulo, João Dória, conheceu pela primeira vez Bonito e elogiou a escolha do local para o debate. "As pessoas, ao conhecerem locais como esse, respeitam mais e isso certamente fortalece o compromisso de brasileiros e estrangeiros com o meio ambiente, com a descarbonização e com a proteção natural”, afirmou.

Co-presidente do Painel Internacional de Recursos da ONU e ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, considerou a escolha do destino estratégica. “O Fórum promove a oportunidade de debater as mudanças climáticas e entender os desafios e as soluções que o Brasil pode e deve promover em relação ao tema. É preciso olhar para essa abundância de natureza, visualizando seu aproveitamento econômico de maneira sustentável e com geração de emprego. Eu vim aqui há muitos anos”, ressaltou.

O empresário e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirma que o destino demonstra o potencial de Mato Grosso do Sul para debater e promover ações sustentáveis. “É um Estado que tem apresentado índices extraordinários de crescimento, de baixo desemprego e de investimento. Então, é um bom exemplo para o Brasil”, concluiu.

O encontro é realizado pelo Grupo Lide, com apoio do Governo do Estado e da Fiems, como preparação para a participação brasileira na COP30, prevista para o mês de novembro, em Belém.

