Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

AGRONEGÓCIO

Crédito agrícola recua 41% em Mato Grosso do Sul e atinge R$ 799 milhões

Estado tem retração em todas as finalidades sob cenário de juros altos, demora na liberação e incerteza climática

Súzan Benites

Súzan Benites

27/11/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O crédito rural contratado no Plano Safra 2025/2026 em Mato Grosso do Sul alcançou 
R$ 799,39 milhões em outubro deste ano, montante que aponta para forte retração, de 41%. O volume das operações agrícolas despencou 53% frente a outubro de 2024 e na pecuária o recuo foi de 15%, segundo o Boletim Econômico de Crédito Rural, divulgado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). 

Ainda conforme o boletim, todas as modalidades de crédito encolheram no Estado na comparação anual, custeio, investimento, comercialização e industrialização. A queda mais expressiva ocorreu na industrialização, que tombou 82% frente ao mesmo mês de 2024, tornando-se a finalidade mais fraca do período.

Em montante financeiro, o custeio somou R$ 646,53 milhões, dos quais R$ 339,57 milhões são para a agricultura, e R$ 306,96 milhões, para a pecuária. Já o investimento totalizou R$ 120,88 milhões, com R$ 55,62 milhões de agrícolas e R$ 65,26 milhões na pecuária. A comercialização agrícola registrou R$ 31,04 milhões e a industrialização agrícola somou apenas R$ 947 mil.

De acordo com o economista da Aprosoja-MS Mateus Fernandes, a retração está relacionada à conjuntura do semestre. “Os juros na casa de 15% ao ano, aliados à lentidão na liberação dos recursos, ao aumento na inadimplência do setor e à insegurança climática resultaram nesta queda, fazendo com que os produtores optem por quitar as dívidas já existentes e adiar novas movimentações financeiras”, disse Fernandes.

A preferência do produtor por conter a alavancagem e priorizar o pagamento de passivos existentes pressiona a demanda por novas contratações, especialmente em linhas de maturação mais longa, como projetos industriais (beneficiamento, armazenagem, plantas e agregação de valor).

BANCOS

Ainda conforme o boletim, do volume utilizado no Estado, R$ 427,17 milhões foram contratados na agricultura e R$ 372,22 milhões na pecuária. O maior volume de recursos no mês foi tomado via bancos públicos, somando R$ 314,7 milhões, reforçando a concentração do crédito rural em instituições oficiais no Estado.

Em outubro, 81% do crédito rural utilizado em MS teve como finalidade o custeio, 15%, investimento, e 4%, comercialização. A industrialização não registrou participação material no agregado novo do mês, reflexo direto da queda abrupta observada na comparação anual.

Aprosoja-MS sinaliza que o campo deve manter decisões mais cautelosas na contratação de novos financiamentos até o fim do ano, enquanto produtores seguem priorizando liquidez e gestão de passivos diante do custo caro do dinheiro, demora na liberação e risco climático ainda no radar.

PLANO SAFRA

Lançado em julho deste ano, o Plano Safra 2025/2026 disponibilizou R$ 516,2 bilhões para o setor produtivo, com o crédito mais caro da história recente. 

As taxas de juros subiram para todas as categorias de produtores, confira abaixo as alterações: custeio para médios produtores passou de 8% para 10% ao ano; custeio para grandes produtores subiu de 12% para 14% ao ano; investimento no Pronamp de 8,5% a 12,5% ao ano; e investimento para demais produtores pode chegar a 13,5% ao ano.

Em todo o País, foram contratados R$ 128,1 bilhões no total. Para o custeio, foram R$ 79,2 bilhões, outros R$ 25 bilhões em investimentos, R$ 12,6 bilhões para a industrialização e R$ 11,3 bilhões para a comercialização.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 306, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 09h06

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 306 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 152.879,42); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 8.493,30 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 2.079,99 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 626 apostas ganhadoras, (R$ 116,29 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 619 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 6894 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 4845 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 51296 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 305 são:

  • 41 - 50 - 11 - 09 - 48 - 07  
  • Trevos sorteados: 6 - 4 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 306

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2891, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 08h58

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2891 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 6.859,59 cada); 
  • 4 acertos - 388 apostas ganhadoras (R$ 121,22 cada); 
  • 3 acertos - 6.948 apostas ganhadoras (R$ 3,38 cada). 

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.408,36 cada);
  • 4 acertos - 319 apostas ganhadoras (R$ 147,45 cada);
  • 3 acertos - 6.997 apostas ganhadoras (R$ 3,36 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2891 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14

Segundo sorteio

  • 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2892

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2892. O valor da premiação está estimado em R$1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 2 dias

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 1 dia

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2323, terça-feira (25/11)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2323, terça-feira (25/11)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais