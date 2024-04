Defasagem da gasolina chega a 19% e pressiona alta dos preços

A última queda nas refinarias da Petrobras para a gasolina ocorreu no dia 21 de outubro de 2023 - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com preços reajustados pela última vez em outubro do ano passado, a defasagem dos valores dos combustíveis da Petrobras frente ao mercado internacional chegou a 19% na semana passada. O cenário pressiona a petrolífera, que já sinalizou a necessidade de um reajuste da gasolina.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) o aumento da defasagem se agrava com média entre 15% e 19% acima dos principais polos de importação do País, fato que é intensificado também pela desvalorização do real frente ao dólar.

Levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP) aponta, ainda, que a diferença de preços entre a gasolina cobrada pela Petrobras e nas refinarias privadas, em torno de 15%, ou R$ 0,42, é a maior desde 15 de agosto de 2023.

O diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto destaca o agravamento da defasagem.

"Temos que aguardar para ver como mercado reage, pois até então não temos nenhuma sinalização", relata.

O doutor em economia Michel Constantino explica que uma parte da gasolina é importada, outra parte é produzida pela Petrobras e outra parte é produzida por outras empresas privadas.

"Para fazer a gasolina o insumo principal o petróleo, que tem seu preço em barril determinado pela demanda e oferta internacional, sendo assim se o barril aumentar, automaticamente o preço da gasolina e outros combustíveis deve aumentar".

Constantino pontua que a gasolina com defasagem de 19%, resulta na necessidade de aumento do valor para cobrir os custos do aumento do petróleo.

"Isso quer dizer que a Petrobras está tendo prejuízo, segurando os preços mais baixos", detalha o economista acrescentando que o efeito disso é o prejuízo para as distribuidoras de gasolina e pressão para aumentar os preços. "Em algum momento a Petrobras terá que ajustar o preço de o consumidor vai pagar esse aumento diretamente no bolso com o valor da gasolina, e indiretamente com os preços dos produtos que dependem de frete e insumos de petróleo para fabricar", conclui.

O economista Eric Gil Dantas, do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps), explica que a Petrobras consegue praticar preços menores do que as concorrentes privadas porque é uma empresa estatal, integrada e que não se baseia exclusivamente na maximização de lucros para definir o seu preço.

"Como a Petrobras deixou de reproduzir o preço de paridade de importação (PPI) em maio do ano passado, a recente subida de preços internacionais e a manutenção dos valores praticados pela estatal fizeram com que a diferença entre o preço da Petrobras e o das suas concorrentes privadas chegasse a maior diferença em oito meses", destacou Dantas em entrevista o Estadão.

A última queda na gasolina ocorreu no dia 21 de outubro de 2023, quando o preço na refinaria passou de R$ 2,93 para R$ 2,81 por litro. No diesel, o recuo foi em 27 de dezembro, quando caiu de R$ 4,05 para R$ 3,78.

PREÇOS

Apesar de mínima a tendência nos últimos meses é de alta tanto para o preço da gasolina como para o do etanol em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com base no preço médio praticado nas últimas cinco semanas o litro da gasolina comum subiu 0,36% no Estado. No período de 3 a 9 de março, o litro do combustível fóssil custava, em média, R$ 5,62, já entre 10 e 16 de setembro a versão comum da gasolina era comercializada a R$ 5,60

Já o litro do biocombustível era comercializado por R$ 3,46 na primeira semana de março, enquanto de 31 a 6 de abril o valor médio praticado em Mato Grosso do Sul era de R$ 3,48, variação de 0,58%.

CENÁRIO

A Petrobras passa por um período de instabilidades e questionamentos, motivado em parte pela política de represamento de preços em um cenário de alta das cotações internacionais do petróleo.

A consistente defasagem que acumula variação entre 15% e 19% no mercado interno tem ainda como agravante a crise aberta pelas discussões sobre a permanência ode Jean Paul Prates, na presidência da instituição.

Constantino pontua que a mudança na política de preços foi implementada em maio deste ano.

"A Petrobras atualiza os preços dos combustíveis de um jeito que chamamos de 'colocar o preço na canetada', ou seja, não segue a paridade internacional do petróleo".

Para o economista, esse tipo de formação de preço tem duas consequências: queda da receita da empresa, levando a prejuízo e quebra; e uma maquiagem no preço que pode trazer desabastecimento.

"Eles [Petrobras] não conseguem atender todo o mercado e precisam importar diesel refinado e contar com empresas privadas que fazem isso", avalia.

SAIBA

A Petrobras adotou em maio de 2023 a nova estratégia para os reajustes dos combustíveis, abandonando a política de paridade de importação (PPI) implantada na gestão de Pedro Parente à frente da estatal, em 2016.

