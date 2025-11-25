Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Desconto no ITCD movimentou quase R$ 30 milhões em MS no primeiro mês vigente

O desconto de 30% na regularização ou doação de imóveis garantiu um aumento de mais de 50% na emissão e pagamento do imposto

Karina Varjão

25/11/2025 - 15h32
O desconto de 30% sobre o pagamento do imposto na regularização e doação de imóveis em Mato Grosso do Sul, válido desde o dia 19 de setembro, já movimentou mais de R$ 29,9 milhões no Estado. 

A medida mostrou um aumento de mais de 50% na emissão e no pagamento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no primeiro mês de vigência da lei. 

De acordo com dados da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS), o valor arrecadado em MS no primeiro mês de funcionamento da lei Estadual nº 6.475/25 já totalizou R$ 29,9 milhões, valor 66% maior que o arrecadado no mês de outubro do ano passado, de R$ 18 milhões. 

Ao todo, foram emitidas e pagas 409 guias de ITCD, frente aos 291 de 2024. 

“É um desconto que traz uma economia significativa para quem doou um imóvel para um parente ou aquele que pretende planejar a distribuição dos seus bens antes de uma eventual reforma tributária que pode acabar aumentando este tipo de imposto”, explica Leandro Corrêa, presidente da Associação de Notários e Registradores do Estado do Mato Grosso do Sul (Anoreg/MS). 

O prazo máximo para garantir o desconto no imposto é no dia 30 de dezembro deste ano, evitando eventuais mudanças tarifárias que podem surgir com o avanço da Reforma Tributária no Congresso Nacional.

“O desconto só vai até dezembro e o interessado deve dar início o quanto antes entrando em contato diretamente com seu tabelião de confiança para dar tempo de aproveitar este benefício”, completa Leandro. 

O desconto

Com a publicação da Lei Estadual n° 6.472/25, publicada no dia 19 de setembro, quem quiser regularizar ou realizar a doação de imóveis em Mato Grosso do Sul terá 30% de desconto no pagamento do imposto até o dia 30 de dezembro deste ano. 

A medida busca estimular a regularização espontânea das transmissões patrimoniais, oferecendo um benefício direto a quem decidir formalizar doações ainda em 2025, já que eventuais mudanças tarifárias podem surgir com o avanço da Reforma Tributária. 

Na prática, a Lei Estadual reduz em aproximadamente um terço o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), o que corresponde a 3% do valor do bem, devendo ser pago ao Estado em casos de doação de um bem e direitos localizados em Mato Grosso do Sul ou quando o doador residir no Estado. 
 
Assim, por exemplo, o cidadão que gastaria R$ 30 mil em imposto para doar um imóvel de R$ 1 milhão, economizará R$ 9 mil. Ou, aquele que doaria um bem imóvel de R$ 200 mil, vai economizar R$ 1.800 e quem foi regularizar a doação de uma propriedade de R$ 500 mil, deve poupar R$ 4.500. 

Para ter direito ao desconto, o indivíduo precisa cumprir três passos fundamentais até o dia 30 de dezembro: 

  • Realizar a declaração do ITCD e realizar o pagamento do imposto, já com o desconto aplicado, em parcela única;
  • Fazer a escritura pública de doação no Cartório de Notas;
  • Dar entrada do documento no Cartório de Imóveis (prenotação).

A realização da escritura pública pode ser feita de forma online pela plataforma e-Notoriado, ou de forma presencial em algum Cartório de Notas. Para isso, devem estar presentes o doador e o donatário (que recebe o bem). 

Este documento dá validade legal e segurança ao ato, e estarão estabelecidas as condições do negócio firmado. Após esses passos, o documento é encaminhado ao Registro de Imóveis competente, para que seja formalizada a sua entrada e, a seguir, o bem seja transferido ao recebedor. 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 776, segunda-feira (24/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/11/2025 08h30

Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 776 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 20.632,60)
  • 5 acertos - 72 apostas ganhadoras, (R$ 1.228,13)
  • 4 acertos - 1.458 apostas ganhadoras, (R$ 60,64)
  • 3 acertos - 12.697 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 776 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 2
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 6
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 777

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 777. O valor da premiação está estimado em R$ 5,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2890, segunda-feira (24/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/11/2025 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2890 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 6.902,31)
  • 4 acertos - 408 apostas ganhadoras, (R$ 116,00)
  • 3 acertos - 8.085 apostas ganhadoras, (R$ 2,92)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 3.106,04)
  • 4 acertos - 471 apostas ganhadoras, (R$ 100,48)
  • 3 acertos - 8.114 apostas ganhadoras, (R$ 2,91)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2890 são:

Primeiro sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03 

Segundo sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2891

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2891. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

