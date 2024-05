Desenrola Brasil: Campo Grande é a nona cidade com maior número de negociações formalizadas

Mais de 24 mil campo-grandenses conseguiram acabar com as dívidas - Gerson Oliveira

Encerrado na última segunda-feira (20), o programa Desenrola Brasil atendeu mais de 15 milhões de pessoas e sanou 24 milhões de dívidas, colocando o município de Campo Grande em nono lugar no ranking de negociações formalizadas

Os dados divulgados nesta terça-feira (21) no Censo do Desenrola, apontam a Capital como nono maior número de CPFs negociados, cerca de 24,5 mil. O número representa mais de 28 mil negociações, com um total de R$20.666 milhões negociados, parte deste valor foi negociado à vista (R$2,9 milhões), e outra no parcelamento (17,6 milhões).

Vale lembrar que o total disponível para negociação em Campo Grande é de R$132,4 milhões, sendo assim, a parte negociada representa apenas 1,01% do montante.

Segundo o Censo, Campo Grande fica atrás somente de São Paulo (1° com 201.621 CPFs), Rio de Janeiro (2° com 113.287CPFs), Manaus (3° com 50.588 CPFs), Brasília (4° com 57.027 CPFs), Fortaleza (5° com 50.815 CPFs), Salvador (6° com 44.848 CPFs), Belo Horizonte (7° com 35.279 CPFs) e Curitiba (8° 23.851 CPFs).

Confira abaixo o ranking completo

Brasil

Dados do Ministério da Fazenda apontam que, até a semana passada, 14,75 milhões de pessoas já haviam renegociado cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas.

Iniciada em outubro de 2023, a Faixa 1 engloba dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor de cada dívida antes dos descontos do Desenrola).

Por meio do programa, os inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, segundo o ministério, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, sem entrada e em até 60 meses.

O Programa Desenrola Brasil

Lançada em outubro de 2023, a Faixa 1 do Desenrola Brasil é destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Esta fase do programa abrange dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com valor atualizado não superior a R$ 20 mil por dívida, antes dos descontos aplicados pelo programa.

O Que Pode Ser Negociado



Além de dívidas bancárias, como cartão de crédito, o Desenrola permite a renegociação de contas atrasadas de escolas, serviços de energia, água, telefonia e comércio varejista. O programa possibilita parcelar a renegociação com bancos onde o devedor não possui conta, permitindo escolher a instituição com a melhor taxa de parcelamento.

Para aqueles com múltiplas dívidas, é possível consolidar todos os débitos em uma única negociação, com pagamento à vista via boleto ou Pix, ou financiamento do valor total no banco de preferência.

Como Participar



Para acessar o Desenrola, é necessário ter uma conta Gov.br. Usuários de contas bronze, prata e ouro podem visualizar ofertas de negociação e parcelar o pagamento. Caso o cidadão opte por canais parceiros, não é necessário utilizar a conta Gov.br.