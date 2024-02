Desenrola Brasil poderá ser negociado pela plataforma da Serasa; MS já negociou mais de R$13 mi

A partir de agora, o acesso ao Programa Desenrola Brasil está disponível também através do site da Serasa Limpa Nome. A integração entre as duas plataformas foi concluída antes do período de carnaval, permitindo que os usuários logados na plataforma da Serasa visualizem as ofertas do programa e sejam redirecionados para as negociações elegíveis no Desenrola Brasil.

No site será possível verificar as dívidas e realizar os pagamentos nas condições estabelecidas pelo programa, sem a necessidade de realizar um novo login. A novidade foi divulgada hoje (15), pelo Ministério da Fazenda em parceria com a Serasa e pela Bolsa de Valores B3 (responsável pelo programa). Essa integração foi publicada no Diário Oficial da União, na Portaria nº 124 do MF.

Cabe destacar que, conforme noticiado pelo Correio do Estado, em Mato Grosso do Sul já foram mais de 13,4 milhões em dívidas negociadas e mais de 19 mil sul-mato-grossenses atendidos. Os últimos dados foram divulgados em dezembro do ano passado, pelo "Censo Nacional do Programa Desenrola Brasil", feito pelo Ministério da Fazenda e a Bolsa de Valores do Brasil.

Já Campo Grande está no Top 30 das cidades com mais operações efetuadas, ocupando a 8ª colocação com 10.493 mil CPFs negociados, mais de 12,2 mil negociações efetivadas, que totalizaram R$ 7.497,017 milhões em valores renegociados.

Parceria com a Serasa

A Serasa realiza diariamente mais de 6,5 milhões de consultas sobre empresas e consumidores. Mensalmente, mais de 26 milhões de pessoas utilizam o site e o aplicativo da Serasa. Com essa parceria, o Ministério da Fazenda visa atrair para o site do Desenrola aqueles que possuem propostas disponíveis para negociação na plataforma, mas que ainda não a acessaram, ou aqueles que a acessaram, mas não concluíram o processo de negociação.

Confira o passo a passo para realizar a negociação:

O coordenador-geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira compara que o site do Desenrola vai funcionar como um hub, podendo ser acessado por meio dos canais parceiros e trazendo mais benefícios para a população.

“O desafio é fazer com que mais pessoas cheguem até ela. A Serasa é uma grande plataforma de renegociação no país, com um volume de acesso diário muito relevante e que servirá como mais um canal de entrada. Com esse incremento da Serasa e de outros parceiros, esperamos facilitar o acesso e ampliar ainda mais o alcance do programa nessa reta final, até o fim de março”, explica.

Por sua vez, o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes, apontou que os dias em que a integração entre as plataformas funcionou de forma piloto, durante o carnaval, já deram a dimensão do potencial da parceria.

“Desde a última sexta (9/2), quando começamos em modo de teste, 455 mil usuários foram redirecionados da plataforma da Serasa para a do Desenrola, sem nenhum tipo de informação ao público, nenhuma comunicação ou publicidade. Nunca foi feito um mutirão tão forte estimulando a negociação de dívidas como o Desenrola faz”, afirmou Pedro Lopes, responsável pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Bronze

Uma outra mudança autorizada pela Portaria n° 124 foi a possibilidade de parcelamento das dívidas renegociadas no site do Desenrola para quem tem perfil bronze no cadastro do GOV.BR. Antes da possibilidade de parcelamento para essas contas mais básicas, em média, 19% das negociações diárias eram feitas por pessoas que tinham esse perfil de conta no GOV.BR e só podiam pagar o valor negociado à vista.

Do último dia 29/1 até o momento, em média, 40% das negociações feitas diariamente são por usuários com conta bronze (pagamentos à vista e parcelado). No total, 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, que propiciou a negociação de R$ 35 bilhões em dívidas.

Os descontos médios na plataforma do programa são de 83%, alguns casos chegando a 96%, com pagamento à vista ou parcelado sem entrada e com até 60 meses para pagar, e estão disponíveis até o dia 31 de março, para a faixa 1 do programa, que consiste nas negociações feitas por meio do site.

A faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Ela engloba as dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor original, sem os descontos do Desenrola).

Além das dívidas bancárias, como cartão de crédito, também estão incluídas as contas atrasadas de outros setores, como energia, água, telefonia e comércio varejista.

Adriano Pahoor, representante da B3 e CEO da PDtec, apresentou alguns cases que chamaram atenção, como o de um morador de São José dos Campos (SP) que renegociou 13 dívidas no valor total de R$ 165 mil, conseguiu 99% de desconto e quitou tudo à vista por apenas R$ 1.651.

“Todas as melhorias que vêm sendo feitas no programa tendem a facilitar o acesso para que mais pessoas consigam aproveitar as condições únicas que o Desenrola proporciona, tanto no pagamento à vista quanto no parcelado. Quem fecha o acordo agora, logo após o carnaval, pode começar a pagar só depois da páscoa, parcelando com taxa de até 1,99%. É um benefício grande, com um prazo longo e uma taxa de juros baixíssima”.

Fases



Em julho de 2023, teve início a fase inaugural do Desenrola Brasil, marcada pela automática remoção de 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes pelos principais bancos. Simultaneamente, iniciaram-se as negociações diretas conduzidas pelos bancos credores (faixa 2 do programa) com indivíduos que possuíam uma renda mensal de até R$ 20 mil. Essa faixa de negociação foi encerrada no final de dezembro.

A partir de outubro de 2023, teve início a segunda fase do programa (faixa 1), na qual as negociações passaram a ser conduzidas diretamente através do site do Desenrola. A plataforma possibilita a renegociação, inclusive com bancos nos quais o indivíduo não possui conta, permitindo a escolha daquele que oferece as melhores condições para o pagamento parcelado.

Uma outra vantagem notável do programa é destinada a indivíduos com duas ou mais dívidas, mesmo que sejam de credores diferentes. Na plataforma do Desenrola, é possível consolidar todos os débitos e realizar uma única renegociação, efetuando o pagamento à vista através de um único boleto ou PIX, ou optando por financiar o valor total em prestações no banco de preferência.





