Devedores têm último fim de semana para aderir ao Desenrola Brasil

Combustíveis

Um levantamento realizado pelo Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) entre os dias 13 e 14 de maio, revela que o etanol continua sendo o combustível com maior variação de preço entre os nove tipos monitorados em Campo Grande. Durante a pesquisa, foram visitados, 16 postos de combustíveis na capital.

O levantamento destacou uma variação de 18,55% no preço do litro do etanol comum pago com cartão de crédito. Na Vila Nossa Senhora de Lourdes, o preço foi registrado em R$ 3,45, enquanto no Jardim Vera Cruz o valor chegou a R$ 4,09. Para pagamentos à vista ou em dinheiro, os preços variaram entre R$ 3,45 e R$ 3,89, resultando em uma variação de 12,75%.

Já o etanol aditivado apresentou a menor variação entre os combustíveis analisados, 0,26% no crédito, com valores entre R$ 3,78 no Posto 2M Caprini e R$ 3,79 no Jackeline e no Souza Miranda, diferença de apenas R$ 0,01. À vista ou em dinheiro, a variação foi de 5,57%, indo de R$ 3,59 no Posto Jackeline a R$ 3,79 no Souza Miranda.

A gasolina aditivada mostrou uma variação de até 12,96% no pagamento com crédito, com preços de R$ 5,48 na Vila Ipiranga a R$ 6,19 no Giocondo Orsi. No débito ou em dinheiro, a variação foi de 11,13%, sendo o local mais barato o Posto Pegoraro, com R$ 5,39, e os mais caros o Posto Aero Rancho, o Posto Bonatto e o Auto Posto Ecológico, com R$ 5,99.

Para a gasolina comum paga à vista ou em dinheiro, a variação foi de 6,36%, com preços entre R$ 5,35 na Vila Aurora e R$ 5,69 na Coophavila II e Aero Rancho. Já no crédito, a variação foi de 9,31%, indo de R$ 5,48 no Posto Mil a R$ 5,99 no Aero Rancho e Auto Posto Ecológico.

O GNV (Gás Natural Veicular) apresentou uma variação de 12,22%, independentemente da forma de pagamento, com preços de R$ 4,09 na Vila Nossa Senhora de Lourdes a R$ 4,59 na Coophavilla II.

Ao comparar os dados de abril e maio, foi observado um aumento nos preços dos combustíveis para pagamentos à vista ou em dinheiro. O etanol aditivado teve um aumento de 22,28%, o etanol comum subiu 4,08%, o GNV aumentou 1,38% e a gasolina comum teve um acréscimo de 0,55%.