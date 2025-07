Filhos pretendem gastar menos com presentes e comemorações no Dia dos Pais em MS

Maioria irá fazer as compras presencialmente em lojas do centro e bairros - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo do mês de agosto, que neste ano será no dia 10, deve movimentar quase R$ 297,9 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. O montante leva em conta gastos com presentes e comemorações.

Dados são da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais, divulgada nesta segunda-feira (14) pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae-MS.

De acordo com o levantamento, apesar do volume expressivo, o valor é 19% menor em relação ao gasto no mesmo período do ano passado, quando foram injetados mais de R$ 350 milhões na economia do Estado.

Segundo a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, essa queda reflete o comportamento mais cauteloso do consumidor diante do cenário econômico atual.

"A redução está diretamente ligada à diminuição do gasto médio tanto com presentes quanto com as comemorações. Mesmo assim, mais pessoas pretendem presentear, o que mostra o valor afetivo da data”, explica a economista.

Dos entrevistados, 43% informaram que não irão presentear, sendo o principal motivo por já ter o pai falecido, seguido por aqueles que não conhecem ou não têm contato com o pai e, em terceiro, a falta de dinheiro é mencionada como impeditivo.

Do valor total, R$ 146 milhões devem ser injetados com a compra de presentes, enquanto R$ 151 milhões serão gastos com comemorações.

Presentes

A expectativa é que gasto médio com presentes seja de R$ 194 por consumidor. A maioria pretende entregar o presente pessoalmente, com preferência por comprar presencialmente em lojas do centro da cidade e bairros.

Entre os itens preferidos estão roupas (55%), calçados (36%) e perfumes (17%). A decisão de compra é fortemente influenciada pela qualidade do produto (56%) e escolha do pai (29%).

Outros aspectos que chamam a atenção do público são os descontos para pagamento à vista (66%), as opções de parcelamento no cartão de crédito (33%) e o bom atendimento (20%).

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, os empresários devem usar essas dicas para apostar em bom atendimento, variedade e condições de pagamentos atrativas para atrais os consumidores.

“Para os pequenos negócios, essa é uma grande oportunidade de faturar e fidelizar clientes. Considerando que a maioria das compras ainda é feita presencialmente e tem a preferência de mais de 65% dos consumidores, busquem criar experiências encantadoras no seu ponto de venda, trabalhando com vitrines temáticas e oferecendo um atendimento cuidadoso, focado no que a pessoa precisa", orienta Maciel.

Ele também dá dicas para que os comerciantes invistam em divulgação nas redes sociais.

"É importante ter em mente que, embora o interesse pela compra on-line não seja da maioria (12%), esse é um canal relevante para chamar atenção dos clientes. Um bom conteúdo nas redes sociais, com fotos dos produtos e uma jornada de compra confiável podem ampliar o alcance e atrair consumidores mesmo além do bairro ou da cidade”, pontuou.

No caso das compras online, os fatores que terão maior peso para a maioria dos consumidores são a descrição detalhada dos produtos, segurança no pagamento e avaliações de outros clientes.

Comemorações

As comemorações devem ter gasto médio R$ 182, conforme aponta a pesquisa.

A maioria pretende celebrar com uma refeição em família, mas também entram na lista passeios locais e ida a restaurantes.

A pesquisa ouviu 1.982 pessoas entre os dias 23 de junho e 5 de julho de 2025, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

A margem de erro é de 5% a 6%, com nível de confiança de 95%.