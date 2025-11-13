Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ibge

Diferença entre salários de homens e mulheres aumenta em MS

Pesquisa do IBGE, com ano base 2023, aponta que em um ano diferença salarial aumentou de 4,3% para 6,2% para os homens

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/11/2025 - 19h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No período de um ano, a diferença entre os salários de trabalhadores homens e mulheres aumentou quase 2% em Mato Grosso do Sul. Informações das Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (Cempre), divulgadas nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem 2023 como ano de referência.

Conforme os dados, de 2022 para 2023, a diferença salarial passou de 4,3% para 6,2% a mais para os homens no Estado.

Isso indica que Mato Grosso do Sul foi na contramão do País, onde, em 2022, os homens ganhavam 17% a mais do que as mulheres e, em 2023, o percentual caiu para 15,8%.

No Estado, enquanto a remuneração média dos homens foi de R$ 3.693,73, as mulheres receberam R$ 3.476,26. Ou seja, as mulheres receberam, em média, o equivalente a 94,1% do salário médio mensal dos homens.

“Na quantidade de pessoas ocupadas, em 2023, 52,7% eram homens e 47,3%, mulheres, o que representou uma estabilidade da participação feminina em relação ao ano anterior, quando elas representavam 47,4% dos assalariados”, pontua o técnico da pesquisa, Felipe Senna.

Os homens estavam mais concentrados no setor da construção (88,8%), seguido das indústrias extrativas (84,9%) e eletricidade e gás (83,4%).

Já as mulheres atuavam mais nos setores de saúde humana e serviços sociais (22,4%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (70,7%) e educação (67,9%).

Salário médio de MS foi o quarto maior do País

Em 2023, Mato Grosso do Sul registrou o 4º maior salário médio do país, equivalente a 2,8 salários mínimos, segundo dados do Cempre.

Os maiores valores foram observados no Distrito Federal (4,5 salários mínimos), em São Paulo (3,3) e no Rio de Janeiro (3,2). Já os menores salários médios ocorreram em Alagoas (2,0) e Ceará (2,1).

O salário médio mensal pago em 2023 pelas empresas de Mato Grosso do Sul cresceu 9%, sem a correção pela inflação, passando de R$ 3.292,14, em 2022, para R$ 3.589,58, o equivalente a 2,7 salários mínimos.

Conforme o IBGE, isso gerou impacto direto no valor do pagamento de salários e outras remunerações, que totalizou R$ 29,1 bilhões, crescimento de 16,56% em relação ao ano anterior.

Na análise por escolaridade, 76,1% do pessoal ocupado assalariado não tinha nível superior, e 23,9% tinham. Isso representa uma estabilidade em relação a 2022, quando estes números eram 76,3% e 23,7%, respectivamente.

Enquanto aqueles sem nível superior receberam, em média, R$ 2,443,31, quem tinha nível superior recebeu R$ 7.079,03.

Assim, em 2023, as pessoas sem nível superior receberam, em média, 34,5% do salário médio do pessoal com nível superior.

Educação (69,4%) e Administração pública, defesa e seguridade social (49,6%) são as duas seções com a maior participação de pessoas assalariadas com nível superior.

Já na população que não tem nível superior, 24,46% da mão de obra foi alocada no Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, seguido de Administração Pública, defesa e seguridade social (13,92%) e da Indústria da transformação (13,29%).

Com relação às empresas, foram contabilizadas 128,3mil de empresas e outras organizações formais ativas no ano referência, um crescimento de 7,2% em relação a 2022, quando haviam 119.735.

O número de sócios e proprietários foi de 168.042. Já o total de pessoas ocupadas, quando são levados em conta assalariados, sócios e proprietários, era de 783.880 pessoas, 6,4% maior que o registrado em 2022.

loteria

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1141, quinta-feira (13/11)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 20h09

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1141 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,9 milhões. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1141 são:

  • 16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1142

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 15 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1142. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6878, quinta-feira (13/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 20h06

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6878 da Quina na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6878 são:

  • 23 - 20 - 51 - 56 - 18

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6879

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6879. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

3

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade