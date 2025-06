Do campo para o mar: litoral norte de SC tem atraído novos perfis de investidores

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O novo perfil dos investidores imobiliários já não corresponde mais ao clichê do "engravatado" do mercado financeiro. Exemplo disso são investidores do agro, em especial os da região Centro-Oeste. Em busca de diversificação além das safras, esses investidores encontraram no litoral norte de Santa Catarina uma combinação cada vez mais rara: alto padrão com preço competitivo. Esse movimento de "descer a serra" revelou novas oportunidades em municípios como Penha e Balneário Piçarras, que se tornaram destinos promissores para quem quer investir com visão estratégica e rentabilidade acima da média.

À frente do movimento que está consolidando o litoral norte de SC como referência em investimentos imobiliários, está a Vetter, incorporadora com portfólio 100% concentrado em lançamentos de alto padrão nas cidades de Penha e Balneário Piçarras. E não é por acaso. Segundo o IDI Brasil 2025, Balneário Piçarras é hoje o maior expoente do alto padrão na região, superando destinos famosos como Balneário Camboriú. Ao lado dela, Penha também se torna uma opção estratégica com forte valorização, puxada pelos investimentos públicos e privados na região. Ambas as localizações são conhecidas por suas praias de águas cristalinas, algumas com certificação internacional Bandeira Azul.

“O interesse de públicos de outros estados não é surpresa, Penha e Balneário Piçarras concentram qualidades indispensáveis para os investidores mais exigentes: natureza abundante, atrações turísticas variadas, segurança e qualidade de vida acima da média”, afirma Maicon Oliveira, Diretor Comercial e de Operações da Vetter.

Com mais de 20 empreendimentos lançados até o momento, a Vetter entrega localização estratégica e vista para o mar, áreas de lazer diferenciadas, entorno voltado à comunidade, todos os apartamentos têm suítes que oferecem exclusividade e sustentabilidade, características que agregam também na valorização dos imóveis. A incorporadora possui uma taxa de valorização média de 20% ao ano, acima da curva do mercado nacional, que teve média de 4,82% em 2023, segundo pesquisa do Índice FipeZap.

Região tem ótimo histórico de valorização

A Vetter mantém o foco em empreendimentos que unem alto padrão e alta rentabilidade. Entre os vários lançamentos da incorporadora, destaca-se: o Emerald Coast, em Balneário Piçarras, que em menos de um ano alcançou já teve 80% unidades vendidas.

Somente em 2024, o mercado imobiliário da região atingiu 569% de crescimento no VGV do 2º tri em comparação a 2023 e 181% no 3º tri, segundo pesquisa da Brain a pedido da Sinduscon-SC.

Imóvel bom é o que faz seu investimento se mover

Em 2025, novas oportunidades se abrem para quem busca investir em imóveis com alto padrão, localização estratégica e potencial de valorização real. A Vetter desenvolve empreendimentos para atender o público de forma mais exigente. Cada novo projeto reforça a confiança de quem enxerga no litoral catarinense uma nova rota para o mercado imobiliário de alto padrão, aberta inclusive para investidores de outras regiões do Brasil que buscam, além de boa rentabilidade, imóveis com padrão de excelência acima da média.

