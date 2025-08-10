Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quase

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

Apostas que ficaram a uma dezena de fazer a sena foram feitas em Campo Grande e Dourados; Confira se você foi o sortudo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

10/08/2025 - 15h31
Continue lendo...

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ 32.574,43 cada. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina foram feitas em Campo Grande e Dourados. Ambos fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 5, de forma presencial em lotéricas.

O sorteio do concurso 2899 foi na noite de sábado (09). Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51.

Em todo o Brasil, foram 56 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.375 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 890,92 cada.

Os números da Mega-Sena 2899 são:

  • 28 - 44 - 22 - 42 - 10 - 51

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2900

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

10/08/2025 08h00

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5990-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (09) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Passo Fundo/RS
  2. Guarulhos/SP
  3. Estancia/SE
  4. Catanduva/SP
  5. Campinas/SP

Confira o resultado do concurso 5990-0: 

  • 1º Bilhete| 67133
  • 2º Bilhete| 79368
  • 3º Bilhete| 64964
  • 4º Bilhete| 92570
  • 5º Bilhete| 30724

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 275, sábado (09/08): veja o rateio

A +Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h55

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 275 da + Milionária na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 140 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 142 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras (R$ 286.591,71 cada) ;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 48 apostas ganhadoras (R$ 5.307,26 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 152 apostas ganhadoras (R$ 1.795,68 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2576 apostas ganhadoras (R$ 105,95 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 2.897 apostas ganhadoras (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 25.886 apostas ganhadoras (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 21.166 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 193.314 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 275 são:

  • 36 - 04 - 19 - 25 - 17 - 22 
  • Trevos sorteados:  05 - 04 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 276

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 276. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

