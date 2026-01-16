Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 38,1 mil na Mega-Sena

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ R$ 38.114,61, cada. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina da Mega-Sena foram feitas em Campo Grande e Corumbá. Em ambas, os apostadores fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6, sendo uma presencial em lotérica e outra no canal digital.

O sorteio do concurso 2960 foi na noite dessa quinta-feira (16). Os números sorteados foram: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47.

Em todo o Brasil, foram 46 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.175 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 910,23 cada.

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2961

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 41 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

