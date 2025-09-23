Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dólar fecha no menor nível em 15 meses após tom diplomático de Trump e Lula

Em tese, o tom mais diplomático abre margem para negociações tarifárias

23/09/2025 - 17h45
A "excelente química" entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), conforme descrita pelo próprio republicano, foi o fator preponderante para que o real tivesse a melhor performance entre as principais divisas emergentes nesta terça-feira, 23, com o dólar à vista caindo 1,11%, a R$ 5,2791, menor nível de fechamento desde 6 de junho de 2024.

Em tese, o tom mais diplomático abre margem para negociações tarifárias, com expectativa de que as autoridades marquem um encontro para a próxima semana.

"A declaração do Trump de uma química com o Lula foi a cereja do bolo para o comportamento do câmbio. Esse tom diplomático e mais amigável reduz qualquer incerteza no mercado e gera otimismo para os dois conversarem sobre o tarifaço", afirma a gestora de câmbio da Fair Corretora, Glaucy Rosa Lima.

A expectativa de uma reunião entre os presidentes tem respaldo inclusive do Palácio do Planalto, que informou, por meio de assessoria, que "Lula e Trump tiveram um encontro rápido e totalmente amistoso" na ONU e "houve sinalização de conversa entre os dois presidentes na semana que vem".

A alta de mais de 1% dos contratos futuros de petróleo, em recuperação após quatro sessões negativas, também deu amparo à divisa brasileira.

No pano de fundo, o mercado financeiro observou declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, com os juros dos Treasuries acentuando queda, e a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ainda sem sugerir corte de juros no curto prazo. Assim, há possibilidade de um aumento no diferencial de juros entre EUA e Brasil, o que aumentaria o cupom de risco e, na esteira, valoriza o real, segundo o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

O presidente do Fed afirmou no início da tarde que houve enfraquecimento significativo do emprego nos EUA e rejeitou interferência política no banco central americano. Já o Copom reconheceu, em ata divulgada nesta manhã, que as medianas do relatório Focus para a inflação têm apresentado um "incipiente movimento de queda".

Outro destaque da agenda ficou para a arrecadação federal de agosto, que somou R$ 208,791 bilhões, abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 214,50 bilhões, mas que segundo o analista da área fiscal da Tendências Consultoria, João Leme, não altera o entendimento de que o governo federal conseguirá entregar a faixa inferior da meta fiscal em 2025.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2025 19h12

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1119 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 23 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1119 são:

  • 03 - 20 - 28 - 22 - 15 - 04 - 14 
  • Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1120

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 25 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1120. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6834, terça-feira (23/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/09/2025 19h10

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6834 da Quina na noite desta terça-feira, 23 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6834 são:

  • 79 - 41 - 78 - 51 - 11

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6835

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6835. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

