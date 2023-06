Dólar fecha no menor valor em mais de um ano antes de decisão sobre Selic

Valor bruto

Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária apontam para alta de 5,6% em relação ao ano anterior

A produção agropecuária de Mato Grosso do Sul deve chegar ao valor total de R$ 72,5 bilhões neste ano. Conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) terá alta de 5,6%, ante os R$ 68,6 bilhões registrados em 2022.

Na subdivisão entre agricultura e pecuária, o faturamento bruto nas lavouras chegará a R$ 52,7 bilhões, e na pecuária, a R$ 19,7 bilhões.

A soma de todas as vendas dos produtos da agricultura deve atingir aumento de 11%, na comparação com o apurado no ano passado, e registrar recorde, com mais de R$ 52 bilhões. Em 2022, o valor total da produção das lavouras foi a R$ 47,5 bilhões.

Só a soja foi responsável por R$ 31,6 bilhões, alta de 33,7% na comparação com 2022, quando registrou VBP de R$ 23,6 bilhões. No entanto, ao comparar com 2021, quando a soja foi avaliada em R$ 33,5 bilhões , houve queda de 5,5%.

O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que o aporte significativo no valor apurado com a produção de soja ajuda a puxar as estimativas para cima.

“Tivemos um leve aumento na área plantada neste ano com a soja, mas o que fará a diferença é a produção. Saltamos de 8,5 milhões de toneladas no ano passado para 15 milhões [de toneladas] neste ano, muito por causa das condições climáticas que foram mais favoráveis”, explicou.

As projeções para o milho apresentaram queda no comparativo 2022/2023. Enquanto no ano passado a produção do cereal foi avaliada em R$ 15,7 bilhões, neste ciclo os dados do Mapa apontam para R$ 11,9 bilhões – queda de 24%.

Conforme a nota técnica do Mapa, o valor é influenciado pelos preços agrícolas, “que têm sofrido redução para vários produtos, entre eles milho, soja e trigo, que têm forte relevância no cálculo do VBP. Os preços recebidos pelos produtores de soja e milho estão, respectivamente, 8,93% e 14,37% abaixo dos preços do mês de abril”.

A cotação das commodities faz com que os preços estimados para a produção agrícola também apresentem variação.

De acordo com as projeções locais do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), a produção de milho deve ser menor no Estado. No ano passado, a produção chegou a 12,7 milhões de toneladas, neste ciclo, a estimativa aponta para 11,2 milhões de toneladas.

Apesar da estimativa de recuo, até o fim da colheita do milho em Mato Grosso do Sul ainda há muito a ser analisado. Conforme informou o Correio do Estado na edição de 7 de junho, MS pode registrar safra recorde, caso o clima ajude.

“Tivemos uma supersafra de soja, batemos 15 milhões de toneladas com 4 milhões de hectares plantados, e as condições climáticas que têm se apresentado são adequadas, a gente deve ter também uma supersafra de milho aqui em Mato Grosso do Sul”, disse Verruck na ocasião.

PECUÁRIA

Na pecuária, o Estado deve apresentar recuo pelo segundo ano consecutivo. Neste ano, a estimativa aponta para R$ 19,7 bilhões de VBP, queda de 6,6% ante o valor registrado no ano passado, de R$ 21,173 bilhões. Em 2021, o valor bruto da pecuária sul-mato-grossense foi avaliado em R$ 21,3 bilhões.

Vale destacar que os preços pagos ao produtor seguem a mesma lógica de redução. Conforme levantamento da Granos Corretora, o preço pago pela arroba do boi despencou 25,8% em dois anos.

Enquanto em junho de 2021 a arroba do boi gordo era comercializada a R$ 305,35, no fechamento de sexta-feira a arroba foi a R$ 226,55.

O rebanho bovino tem diminuído nos últimos três anos. A estimativa é de que a produção de gado de MS chegue a R$ 14,7 bilhões em 2023, queda de 8,5% ante os R$ 16,1 bilhões de 2022.

Na comparação nacional, o VBP de Mato Grosso do Sul representa 6,2% da produção. O Estado ocupa a sétima posição entre os 26 estados e o Distrito Federal. Mato Grosso lidera com a maior avaliação do País, com produção agrícola estimada em R$ 195,2 bilhões (16,6% do total).

O Centro-Oeste lidera como a principal região produtora, com VBP avaliado em R$ 367 bilhões.

As estimativas obtidas com base nas informações de safras indicam VBP de R$ 1,179 trilhão no Brasil este ano, superior em 3,8% em relação ao valor de 2022, que foi de R$ 1,135 trilhão.

As lavouras têm um faturamento previsto em R$ 835,5 bilhões, 6,3% acima do obtido no ano passado. A pecuária, com faturamento de R$ 343,8 bilhões, apresenta uma retração real de 1,8% em relação a 2022.

O VBP estimado para este ano é um valor recorde, em uma série analisada que iniciou em 1989. Na composição deste indicador, vários produtos têm neste ano o mais alto valor obtido.

Os cinco produtos mais relevantes são soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, que respondem por 58,25% do VBP.