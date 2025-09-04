Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

economia

Dólar perde força à tarde, tem leve queda e fecha em R$ 5,45

Dólar teve alta pela manhã, mas perdeu força nesta tarde

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

04/09/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após alta pela manhã, o dólar perdeu força à tarde, virou e fechou esta quinta-feira, 4, em leve queda, abaixo de R$ 5,45 pela primeira vez após dois pregões.

Operadores não viram gatilho específico, mas citam moderação do avanço do dólar no exterior. Também pode ter havido fluxo pontual para a Bolsa, que ganhou força com melhora do apetite ao risco em Nova York.

Com variação de menos de três centavos entre a mínima (R$ 5,4425) e a máxima (R$ 5,4716), o dólar à vista encerrou a R$ 5,4468, queda de 0,11%. A divisa sobe 0,46% nos quatro primeiros pregões de setembro, após recuo de 3,19% em agosto. No ano, cai 11,87%.

As oscilações contidas mostram cautela antes do relatório de emprego (payroll) de agosto nos Estados Unidos, que pode mudar expectativas sobre espaço para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros neste ano. As chances de redução de 25 pontos-base em 17 de setembro superam 90%.

O economista Ian Lopes, da Valor Investimentos, diz que o ADP reforçou a perda de fôlego do emprego privado, tendência que pode ser confirmada na sexta-feira pelo payroll.

"O Fed tem falado nas últimas semanas que está atento à desaceleração do mercado de trabalho. E isso reforça a perspectiva de corte de juros nos EUA, o que tende a fazer o dólar recuar", afirma Lopes.

O ADP apontou criação de 54 mil vagas em agosto, abaixo da projeção de 85 mil. Na quarta, o Jolts mostrou abertura de postos menor que o esperado.

O PMI de serviços dos EUA, calculado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM), passou de 50,1 em julho para 52 em agosto, acima dos 51 projetados. Leitura acima de 50 indica expansão.

À tarde, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, sinalizou corte de juros ao dizer que deve ser apropriado levar a taxa a nível neutro. Ele acrescentou que o impacto inflacionário das tarifas de Trump começa a surgir, mas não deve ser persistente.

Termômetro do dólar ante seis moedas, o DXY rondava 98,280 pontos no fim da tarde, após máxima de 98,444. O índice sobe pouco mais de 0,40% na semana, mas ainda recua mais de 9% no ano

Para o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, o câmbio seguirá o dólar externo. Ele lembra que, após queda forte, o DXY se acomodou perto dos 98,000 pontos.

No mercado doméstico, a moeda também se acomoda. Depois de subir mais de 3% em julho, em reação ao tarifaço de Trump às exportações brasileiras, caiu 3,19% em agosto e passou a oscilar perto de R$ 5,40.

"Para romper os R$ 5,40 é preciso que haja uma definição melhor sobre a trajetória do dólar no exterior. Se a moeda americana seguir se enfraquecendo, o real pode apreciar um pouco mais", afirma Lima.

Ele ressalta que o diferencial entre juros interno e externo vai aumentar se o Fed afrouxar a política. "Os cortes de juros nos EUA parecem já bem precificados, mas podemos ver o dólar descer mais um degrau quando houver a redução", diz Lima, que prevê um ciclo de cortes de 75 pontos-base.

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) informou superávit de US$ 6,133 bilhões na balança comercial de agosto, pouco acima da mediana do Projeções Broadcast (US$ 6,050 bilhões).

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6818, quinta-feira (04/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 19h07

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6818 da Quina na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6818 são:

  • 36 - 13 - 63 - 53 - 06

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6819

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6819. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2910, quinta-feira (04/09)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 19h03

Compartilhar
Confira o resultado da Mega-Sena

Confira o resultado da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2910 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2910 são:

  • 11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2911

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 3 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)
loteria

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)

4

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 2 dias

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

5

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade
Previsão

/ 1 dia

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 20 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS