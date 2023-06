Eduardo Riedel pede a Rose Modesto que priorize crédito para suinocultura, energia e máquinas

O governador Eduardo Riedel solicitou, na tarde desta terça-feira (13), à superintendente da Sudeco, Rose Modesto, que os recursos do órgão federal para Mato Grosso do Sul priorizem os setores de suinocultura, energia renovável e de máquinas e equipamentos. A Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) tem um orçamento este ano para financiar empreendimentos de cerca de R$ 10 bilhões.

A superintendente Rose Modesto afirmou que defende a equidade na distribuição dos recursos entre os estados da Região Centro-Oeste. Segundo ela, essa discussão deve ser feita dentro do Conselho Deliberativo (Condel). "É possível a gente fazer essa discussão sim", disse.

Após o encontro, Riedel afirmou que foi uma visita institucional “para discutir os investimentos, orçamentos, não só no FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, no FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste), mas as estratégias que o Estado tem junto à Sudeco”, ressaltando que foi “uma conversa extremamente produtiva".

"Iremos trabalhar juntos pelo desenvolvimento do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem uma representante aqui que é a Rose Modesto e nós estamos juntos”, disse Rose.

Riedel enfatizou que fez conversou com Modesto para definir uma agenda de investimentos em vai envolver o “Conselho Estadual lá no Mato Grosso do Sul, as programações orçamentárias para FDCO e o regramento como um todo desses instrumentos de apoio aos estados.

Ele enfatizou que nas linhas estratégicas que o estado tem estão a expansão da suinocultura, a energia renovável, máquinas e equipamentos, ressaltando que “a gente define no âmbito do Conselho Estadual e quem operacionaliza, quem viabiliza isso são os fundos que são geridos pela Sudeco. Então é muito importante que a Rose conheça essas linhas estratégicas e a gente possa ir compartilhando. O desenvolvimento e o resultado do trabalho da Sudeco, que tá lá na ponta, no empresariado, no Estado.”

Para Modesto é possível atender estas demandas, uma vez que “todas as áreas que que trata de desenvolvimento econômico a gente sabe que o FCO, principalmente, tem sua maior parte investido no rural. Então essas são áreas, com certeza, estão aptas e prontas pra poder receber investimentos para avançarmos ainda mais nesses setores”

Política

Riedel e Rose descartaram qualquer divergência política em virtude da disputa eleitoral na qual os dois concorreram ao cargo de governador nas eleições do ano passado. “É claro que quando eu estou junto à Rose sempre tem uma discussão política, mas não teve nenhuma discussão nesse sentido. Eu tenho o maior respeito pela Rose, hoje ela é superintendente da Sudeco, a política passa, o que fica são as responsabilidades de cada um. E ela como superintendente da Sudeco e eu como Governador do Estado temos que tratar isso de maneira muito responsável com os nossos estados e ela com o Centro-Oeste como um todo. Então isso pra nós é muito natural né? Não há nenhum problema de ordem política nessa condução. Está excelente.”.

Para Modesto, “hoje o meu objetivo como superintendente da Sudeco é trabalhar para ajudar o Governador fazer o melhor governo da história do Estado. Eu acho que depois que passa o processo, a gente precisa pensar na população, aí não é mais partido, mas são os interesses do Estado. E nesse sentido, eu tô focada, estou junto com Eduardo Riedel para fazer com que o Mato Grosso do Sul realmente se desenvolva cada vez mais. Riedel pode contar com a parceira de forma irrestrita”.

Assine o Correio do Estado