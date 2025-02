Em 1 ano, preço médio do café aumenta R$10 em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A cesta básica comercializada em Campo Grande ficou 0,79% mais barata entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. No entanto, o preço do café teve um aumento significativo de 65,71%, e a maior entre as capitais pesquisadas em janeiro (3,20%). O preço médio de um pacote de 500 gramas da bebida registrado em Janeiro de 2024 foi de R$ 13,32, enquanto em janeiro de 2025 o preço médio alcançou em R$ 22,07, ou seja, quase R$10 de diferença.

Vendida a R$736,98 no ano anterior, passou a custar R$770,35 neste ano e compromete 54,43% do salário mínimo - ou seja, o valor da cesta básica para uma família com quatro pessoas é de R$ 2.292,72. O balanço foi divulgado hoje (6), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O aumento no valor da cesta básica foi observado em 13 cidades, com destaque para as variações de Salvador (6,22%), e Belém (4,80%). Em contrapartida, entre as quatro localidades com redução nos preços, sobressaem Porto Alegre (-1,67%) e Vitória (-1,62%).

Na capital campo-grandense, o tomate (22,69%), a banana (4,79%) e a manteiga (0,02%) reverteram a alta de preços observada em Dezembro de 2024. Já no acumulado de 12 meses, o fruto apresenta retração (-22,85%), a fruta registrou discreto aumento (0,48%) e o derivado (7,12%) apresenta alta, acompanhando a variação do insumo.

Embora tenha sido notado que o preço do leite teve retração em Janeiro (-3,15%), em 12 meses o lácteo apresenta alta de 11,27%.

Outros itens, como o óleo de soja (-3,46%) e carne bovina (-2,59%) também reverteram as altas registradas em Dezembro. Produtos que compõe a pauta de exportação do estado de Mato Grosso do Sul, esses alimentos acumulam altas de 30,56% e 24,19% respectivamente.

No caso da carne, mesmo com a forte alta de preços registrada no último bimestre de 2024, o preço médio do quilo da proteína fechou o ano passado com retração de (-6,99%) na comparação com o ano

de 2023, que registrara retração de (-7,26%) na comparação com o ano de 2022.

Destaque também para a batata (-23,92%) que registrou expressiva diminuição nos preços, sendo comercializada ao preço médio de R$ 3,88 o quilo. Por fim, a farinha de trigo (-0,47%) e pãozinho francês (-1,97%) também tiveram retração nos valores,

Cesta x salário mínimo

No primeiro mês de 2025, o tempo médio necessário para comprar os produtos da cesta básica em âmbito nacional, a média foi de 103 horas e 34 minutos, se comparar com janeiro de 2024, a média foi de 106 horas e 30 minutos.

Já em relação ao salário mínimo líquido - aquele que têm desconto referente à Previdência Social - o trabalhador precisava comprometer 54,43% do rendimento em janeiro de 2025, já no mesmo período do ano anterior, a média era de 52,33%.

Em Campo Grande, a jornada de trabalho necessária para comprar uma cesta básica na capital morena em Janeiro foi de 110 horas e 46 minutos – redução de quase 10 horas em comparação ao mês de Dezembro.

