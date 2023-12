A Mega da Virada atrai milhões de apostadores em busca do prêmio para mudar de vida. No entanto, não é apenas no fim do ano que as pessoas arriscam a sorte, tendo vários apostadores em cada concurso ao longo do ano, que resultam em novos milionários por todo o País.

Em 2023, de janeiro até o dia 16 de dezembro, data do último sorteio realizado antes da Mega da Virada, apenas um sul-mato-grossense acertou as seis dezenas e levou para casa o prêmio principal, de R$ 17,6 milhões.

O sortudo é de Campo Grande e ganhou o concurso 2565, no dia 16 de fevereiro. Ele dividiu o prêmio principal com outros dois acertadores, de Belém (PA) e Paranaguá (PR).

Os números sorteados no concurso 2565 foram 09, 13, 25, 39, 46 e 54. A aposta milionária de Campo Grande foi feita na Dallas Loterias, lotérica localizada dentro do Comper da Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande.

Neste ano, a Mega-Sena teve 118 concursos e, em 20 deles, não houve ganhadores para a sena, acumulando o prêmio para o sorteio posterior.

Quina da Mega

Apesar de só um sul-mato-grossense levar o prêmio em valor acima de R$ 1 milhão, outros 150 sortudos do Estado ganharam a quina da Mega, com prêmios que variaram de R$ 17.723,23 a R$ 183.762,45.

Destas 150 apostas premiadas, 22 foram realizadas através de canais eletrônicos e as demais em casas lotéricas.

Além disso, 130 foram apostas simples, com seis dezenas, enquanto 20 os apostadores arriscaram e fizeram jogo com mais números.

Também foram maioria os jogos individuais, sendo 131, enquanto 19 foram apostas em bolão.

Houve ainda diversos vencedores da quadra, mas os números não foram levantados devido a serem de centenas a milhares de ganhadores por concurso.

Dicas

Ganhar na loteria é sonho de muitos, o que acaba aumentando a concorrência e dificultando as chances.

Acertar todos os números envolve muita sorte, mas o matemático Munir W. Niss, conhecido como Munir Pé Quente, elaborou dicas e afirma que, com técnica e dinheiro para apostar, a sorte não é tão importante para ganhar o prêmio. Na busca por ficar milionário, não custa tentar. Confira as dicas elaboradas pelo matemático:

Não comece pela Mega-Sena

Se o seu desejo, como o de muitos, é fanhar na maoir loteria do Brasil e a que paga os maiores prêmio, comece pela Lotofácil. Além das chances serem maiores de sair o prêmio principal, a Lotofácil também premia a partir de 11 acertos e, com o dinheiro ganho, é possível fazer apostas maiores na Mega-Sena.

A Lotofácil oferece uma chance em três milhões com a aposta mínima, enquanto a possibilidade de levar a Mega-Sena é uma em 50 milhões.

Aposte mais que seis dezenas

A aposta mínima da Mega-Sena é a de seis dezenas, entretanto, se você escolher esse jogo, terá uma chance em 50 milhões para ser o premiado. Se optar por sete dezenas, as chances aumentam para uma em 7 milhões, e assim sucessivamente conforme o aumento de dezenas que você jogar. Com 15 dezenas, a aposta máxima, as chances são de uma em 100 mil.



O mesmo vale para as outras loterias, as apostas com mais números do que o mínimo permitido aumentam as chances. No entanto, o valor pago também aumenta.

Pares e ímpares

Sempre divida o número de dezenas igualmente entre pares e ímpares. Por exemplo, se seu jogo for de seis dezenas, escolha três pares e três ímpares. Análise de resultados aponta que não há premiação em que saíram apenas números pares ou ímpares, sempre divididos.

Divida o volante

Ao escolher os números, divida o volante com uma cruz, formando quatro quadrantes iguais e escolha a mesma quantidade de dezenas em cada parte. Além disso, escolha no mínimo duas dezenas entre o número 1 e o 30 e outras duas entre o número 31 e o 60 para aumentar as suas chances.

Nunca escolha três números em sequência como 12-13-14. Utilize no máximo dois como 56-57 e tenha somente uma dupla em sequência no seu jogo. Evite sequenciais na vertical e horizontal como 16-26 ou 35-45. Não jogue os mesmos números do sorteio anterior, somente uma vez quatro números saíram repetidos.

Participe de bolões

Nos bolões você aumenta sua chance pois o número de dezenas apostado é maior. “Se você puder apostar R$ 10 todo dia, guarde e aposte no final do mês R$ 300 no mesmo jogo”, diz Munir.

Sorte, dinheiro e técnica

Para se tornar um milionário você depende de três fatores: sorte, dinheiro e técnica. Dividindo os fatores por 100, cada fator é responsável por 33,3% de chance de ser premiado. “Fazendo um bolão com mais dezenas aumentamos o fator dinheiro para até 50% e um bom esquema de jogo garante mais 40% ou 45%”, afirma o matemático. Sendo assim, restam somente 10% para o fator sorte.