Em 61% das propriedades rurais, agricultura familiar ocupa apenas 4% da área produtiva em MS

RENDA RURAL

Com base em projeções do Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção pecuária pode atingir R$ 27,8 bilhões

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) acaba de divulgar o valor bruto da produção (VBP) para este ano, estimando em R$ 77,9 bilhões o faturamento do setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. O aumento previsto é de 17,8% em relação a 2024, quando o VBP local atingiu R$ 66,15 bilhões.

A pecuária, que no ano passado fechou com um crescimento de 14,5% em relação a 2023, terminou 2024 com um faturamento bruto de R$ 23,9 bilhões.

A estimativa para o setor neste ano é de R$ 27,8 bilhões, uma variação positiva de 16% em comparação ao ano anterior. O setor deve representar 36% do VBP do setor estadual.

No ranking nacional do VBP agropecuário, o Estado ocupa a 7ª posição entre as 27 unidades da Federação.

A expectativa é de que a agricultura fature R$ 50,10 bilhões de um total de R$ 77,9 bilhões, com uma expansão de 18,92% em relação a 2024.

No ano passado, o VBP da agricultura recuou 24,84% na comparação com 2023. As condições climáticas adversas resultaram em baixa produtividade no campo e o setor amargou perdas de R$ 10,5 bilhões em faturamento.

Na calculadora do Boletim Casa Rural – Pecuária, Economia e Mercado de fevereiro, com o valor da arroba atualizado pelo índice IGP-DI, entre janeiro de 2024 e janeiro deste ano, o boi gordo, cotado ao valor médio de R$ 306,91 a arroba, valorizou 26% no período. A arroba da vaca cresceu 25% em relação ao mesmo mês do ano passado e foi cotada ao valor médio de R$ 283,36 em janeiro deste ano.

De dezembro para janeiro, a arroba do boi gordo e da vaca registraram valorização real de 2% e 0,09%, respectivamente.

“A demanda com desempenho positivo garantiu a manutenção dos preços da arroba”, afirma o boletim, elaborado pelo departamento técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

ABATES

Se em 2024 os abates e a produção de carne fecharam o ano com crescimento de 12% e 12,37%, respectivamente, os números de janeiro abrem um panorama bem positivo para o resto do ano.

O relatório da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) demonstra que MS movimentou 375 mil animais para abate em janeiro deste ano, representando aumento de 28% em relação a dezembro e crescimento de 9% em relação aos 344 mil animais abatidos em janeiro de 2024.

Em janeiro, a exportação de carne bovina in natura de MS, outro indicativo do bom desempenho do setor, foi de US$ 102,5 milhões em receita e de 20,1 mil toneladas em volume.

O resultado foi 6,5% maior em valor e 5,5 % superior em volume, quando comparado a dezembro. Em relação a janeiro de 2024, houve avanço de 18% na receita e crescimento de 11% no volume.

Em janeiro deste ano, a China ficou em primeiro lugar entre os destinos da carne bovina in natura sul-mato-grossense, com 26,6% do faturamento e o equivalente a 5,6 mil toneladas. Os chineses aumentaram em 23% o volume comprado neste ano, quando comparado a igual período de 2024.

SAIBA

O VBP é calculado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa, representando o faturamento bruto na propriedade rural, com base na produção informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e nos preços vigentes no período, com base em janeiro deste ano.

