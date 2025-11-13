Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Arrecadação

Em crise, Campo Grande e Estado "apertam" cobrança de impostos

Mudança de prazos e redução de descontos mostram tentativa de reforço de caixa diante do aperto fiscal nas contas públicas

Súzan Benites

Súzan Benites

13/11/2025 - 09h00
Em meio à crise financeira declarada tanto pelo governo de Mato Grosso do Sul quanto pela Prefeitura de Campo Grande, contribuintes terão menos benefícios e menos tempo para pagar impostos em 2026. A antecipação da data-limite para pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e a redução pela metade do desconto para quem quitar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de forma integral indicam uma tentativa de reforçar o caixa em um momento de ajuste fiscal e cortes de gastos.

De um lado, o governador Eduardo Riedel reduziu o prazo para pagamento à vista do IPVA, o vencimento foi antecipado para o dia 5 de janeiro de 2026, quase um mês antes do que ocorreu neste ano, quando o pagamento em parcela única com desconto poderia ser realizado até 31 de janeiro. Além disso, o desconto para quem pagar de forma integral será de 15%, porcentual que se mantém o mesmo de anos anteriores, mas agora com menos tempo para o contribuinte se organizar.

Na Capital, a mudança foi ainda mais drástica, a prefeita Adriane Lopes reduziu pela metade o desconto para o pagamento à vista do IPTU. O abatimento, que era de 20%, caiu para 10%. A medida, publicada no Diário Oficial de ontem, tem impacto direto no bolso de quem costuma quitar o imposto logo no início do ano para garantir o benefício.

Segundo o mestre em Economia Eugênio Pavão, ouvido pelo Correio do Estado, a diferença é significativa. “Imaginando um IPTU de R$ 2 mil, à vista, sairia por R$ 1,8 mil. Agora o valor será de R$ 1,9 mil, aumento de R$ 100 no valor”, explica. 

SELIC

Mesmo com a alta dos juros, para os especialistas entrevistados, ainda compensa pagar à vista os impostos. Pavão pondera que, apesar da alta dos juros, ainda pode compensar pagar à vista, considerando as projeções para o próximo ano. 
“Para 2026, a expectativa é de que a Selic feche em 12,5%, sendo a poupança e a LCI e a LCA isentas de imposto de renda. E mesmo o Tesouro e demais aplicações sujeitas a IR ainda tornam vantajoso o pagamento à vista, porque as aplicações devem começar a cair já no primeiro semestre de 2026, com reduções graduais até chegar ao patamar de 12,5%”, diz, e completa.

“Na poupança, o rendimento anual é de 7,28% com a Selic a 15% ao ano. No Tesouro Selic, o rendimento anual é de 11,1%, e na aplicação em CDB o rendimento anual é de 11,3%. Já as letras agrícolas e imobiliárias [LCA e LCI] rendem 11,31% ao ano”, detalha.

O economista Eduardo Matos acrescenta que a decisão de pagar à vista ou de parcelar deve levar em conta o contexto financeiro pessoal de cada contribuinte.
“Analisando friamente, podemos dizer que sim, investir o dinheiro em um ativo que remunera Selic e mais alguma coisa, ou então IPCA e mais alguma coisa, tende a ser mais interessante. No entanto, precisa levar em conta o fluxo de caixa do cidadão. Se ele tem saldo devedor, de nada adianta ganhar juros de um lado e pagar juros maiores do outro”, avalia.

Para ele, o cenário de aperto fiscal dos governos também deve ser considerado. “Em muitos casos, é mais interessante utilizar esse recurso para quitar logo o IPTU ou o IPVA e livrar o fluxo de caixa, que é uma variável importante. O IPTU e o IPVA estão dentro dessa seara. E, como eu disse, em alguns casos é mais interessante parcelar e empregar o recurso de modo a se autorremunerar, mas depende da situação do cidadão”.

APERTO FISCAL

As mudanças tributárias ocorrem em um contexto de ajuste fiscal declarado pelo governo estadual e pela administração municipal. Em setembro, o governador Eduardo Riedel admitiu a existência de uma crise nas finanças públicas e anunciou corte de 25% no custeio da máquina administrativa. A decisão foi justificada pela desaceleração da arrecadação e pela pressão dos gastos obrigatórios.
O principal problema citado pelo governador de Mato Grosso do Sul foi a queda da arrecadação oriunda da nacionalização do gás natural que entra no Brasil por Corumbá. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o gás, que já representou 
R$ 1 bilhão em recursos, caiu para menos da metade do montante. 
Na Prefeitura de Campo Grande, o cenário é semelhante. A prefeita Adriane Lopes prorrogou por mais 90 dias o decreto de corte de gastos, o que inclui restrições em contratos e despesas com pessoal. Em outubro, a gestão reduziu o expediente dos servidores municipais para seis horas diárias, com o objetivo de economizar energia e conter despesas operacionais.
Essas medidas, somadas à retração da atividade econômica, ajudam a explicar o endurecimento na cobrança de tributos. A antecipação de prazos e a redução de descontos tendem a garantir entrada de recursos mais cedo nos cofres públicos, aliviando temporariamente o caixa e reduzindo a dependência de empréstimos ou repasses.

METAS

O esforço fiscal de Estado e Município afeta diretamente as previsões orçamentárias de 2026. Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara Municipal, a Prefeitura de Campo Grande espera arrecadar R$ 1,069 bilhão com o IPTU no próximo ano. Já o projeto de LOA do governo do Estado, que ainda tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do sul (Alems), prevê uma arrecadação de R$ 1,190 bilhão com o IPVA em 2026.

Os dois tributos representam parte importante da receita própria dos governos e são considerados estratégicos para a manutenção de serviços essenciais e o equilíbrio fiscal. Em um cenário de contenção de despesas e queda de repasses federais, aumentar a eficiência da arrecadação se torna a principal alternativa de sobrevivência financeira para as administrações locais.

Na prática, o contribuinte campo-grandense e o sul-mato-grossense começa 2026 com menos fôlego financeiro. A soma do reajuste natural dos valores venais dos imóveis, da manutenção das alíquotas do IPVA e da redução dos incentivos para pagamento à vista coloca mais pressão sobre o orçamento das famílias.
Matos ressalta que o raciocínio muda quando o contribuinte já está endividado. “Se esse recurso tem impacto no fluxo de caixa, é mais interessante empregá-lo nas contas em que se está devendo ou que vá dever”, finaliza.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6877, quarta-feira (12/11): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 09h22

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6877 da Quina na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 9.699.196,43); 
  • 4 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 12.133,14 cada);
  • 3 acertos - 3.147 apostas ganhadoras, (R$ 161,56 cada); 
  • 2 acertos - 93.072 apostas ganhadoras, (R$ 5,46 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6877 são:

  • 41 - 26 - 36 - 80 - 27

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6878

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6878. O valor da premiação está estimado em R$600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 771, quarta-feira (12/11)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/11/2025 20h20

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 771 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,4 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 771 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 772

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 772. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

