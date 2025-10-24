Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Em um ano, fila do INSS quase triplica em Mato Grosso do Sul

Número de segurados à espera de benefícios saiu de 13.133 em agosto de 2024 e atingiu 38.040 no mesmo mês deste ano; programa federal de redução de filas foi suspenso

Súzan Benites

Súzan Benites

24/10/2025 - 09h00
Em um ano, a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quase triplicou em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social (MPS), o número de requerimentos saltou de 13.133 em agosto de 2024 para 38.040 em agosto deste ano, revelando a piora de um problema que, há muito tempo, preocupa segurados.

O crescimento acelerado confirma a tendência já apontada pelo Correio do Estado, de aumento gradativamente da fila no Estado desde outubro do ano passado, atingindo o pico em abril deste ano, quando 41.941 beneficiários aguardavam por um benefício.

A advogada previdenciária Juliane Penteado, destaca que a expansão da fila tem origem em fatores internos. “A fila do INSS realmente teve um aumento nos últimos meses, mais por razões ligadas a gerenciamento interno, das perícias, do que os casos das cobranças indevidas”, afirmou.

Houve uma breve desaceleração de maio (40.840) à julho (37.907), mas o alívio durou pouco, em agosto deste ano, o número voltou a subir, retomando o ritmo de alta que marca a escalada dos últimos 12 meses.

A oscilação reflete o esforço temporário do governo para reduzir o estoque de processos, mantido até setembro pelo Programa de Enfrentamento à Fila, que foi substituído pelo Programa de Gestão de Benefícios (PGB). O novo programa durou pouco e em outubro foi suspenso por falta de verba, interrompendo a principal estratégia de enfrentamento do problema.

O aumento de quase 190% em apenas um ano expõe as fragilidades estruturais do atendimento previdenciário. No Estado, o cenário atinge principalmente aposentados, pessoas com deficiência e trabalhadores afastados por incapacidade.

Conforme dados do MPS, os pedidos por benefícios por incapacidade são os mais afetados. Dos 38.040, são 9.750 pedidos aguardando até 45 dias e 9.039 solicitações por mais de 45 dias. O atraso ultrapassa, portanto, o prazo legal de 45 dias estabelecido para análise dos requerimentos.

Segundo o advogado previdenciário, Kleber Coelho, o processo de identificação, solicitação e devolução dos descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS pode ter agravado o problema já existente.

“É possível que esse crescimento esteja relacionado à recente possibilidade de solicitação administrativa de ressarcimento de cobranças indevidas, por meio do aplicativo Meu INSS, algo que ampliou a demanda espontânea sobre o sistema” explica e completa.

“Essa sobrecarga afeta tanto a concessão quanto o processamento de revisões e requerimentos administrativos em geral. Portanto, trata-se de um cenário que merece atenção, sobretudo diante da essencialidade dos benefícios previdenciários para a população”, finaliza.

SUSPENSÃO

De acordo com reportagem da Agência Brasil, o INSS informou, por meio de comunicado interno, a suspensão temporária do PGB “em razão de indisponibilidade orçamentária”. No documento, o órgão determinou que todas as tarefas pendentes sejam devolvidas às filas ordinárias de análise.

A medida atingiu também os agendamentos de serviço social fora do horário regular, que foram suspensos, e as análises de processos que vinham sendo executadas com pagamento de bônus a servidores e peritos.

Ainda de acordo com a reportagem, o programa previa bônus de R$ 68 por processo concluído e R$ 75 por perícia médica realizada além da jornada regular. O objetivo era incentivar a produtividade e acelerar a liberação dos benefícios.

O INSS pediu ao Ministério da Previdência Social uma suplementação de R$ 89,1 milhões para retomar o pagamento dos bônus e reativar o programa. Sem essa verba, o órgão alertou que não poderia manter o ritmo de atendimento que vinha reduzindo a fila nos meses anteriores.

NOVAS ALTAS

Com o fim do incentivo, a tendência é de nova expansão das filas nos próximos meses. Além do impacto direto sobre os segurados, a demora leva muitos à Justiça.

A demora na concessão de benefícios tem consequência direta sobre o sustento das famílias. No Estado, há casos de segurados que esperam meses e em outros casos, mais de um ano pela análise de aposentadorias, pensões ou auxílios por incapacidade.

A advogada Yasmim Dantas, ouvida em reportagem do Correio do Estado sobre o tema, afirmou que “a espera por aposentadorias, pensões e auxílios por incapacidade tem ultrapassado o prazo legal, comprometendo o planejamento financeiro dos segurados”.

Para ela, o atraso é resultado de um problema estrutural que vai além da alta demanda. “O que se vê é falta de pessoal, orçamento insuficiente e sistemas que não acompanham a complexidade dos casos”, explicou na ocasião.

A advogada orienta que, caso o benefício não seja analisado dentro do prazo, o segurado tem o direito de entrar com uma ação judicial. 

“O Judiciário tem reconhecido o excesso de demora e garantido não apenas a concessão dos benefícios, mas também o pagamento retroativo desde o primeiro pedido”.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1132, quinta-feira (23/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2025 08h26

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1132 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,8 milhões. 

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.761.847,69)
  • 6 acertos - 206 apostas ganhadoras, (R$ 2.063,28)
  • 5 acertos - 5.707 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 60.760 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Janeiro - 159.250 apostas ganhadoras, R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1132 são:

  • 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26 
  • Mês da sorte: 01 - janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1133

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1133. O valor da premiação está estimado em R$ 200 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6860, quinta-feira (23/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/10/2025 08h24

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6860 da Quina na noite desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,5 milhões.

  1. 5 acertos - Não houve ganhadores
  2. 4 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 13.315,07)
  3. 3 acertos - 4.123 apostas ganhadoras, (R$ 132,25)
  4. 2 acertos - 102.649 apostas ganhadoras, (R$ 5,31)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6860 são:

  • 62 - 46 - 69 - 12 - 58

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6865

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6865. O valor da premiação está estimado em R$ 16 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

