Agência oferece 120 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul

Os meses de junho e julho devem movimentar o setor de estágios em Mato Grosso do Sul. Com 120 oportunidades, estudantes do ensino superior e ensino médio em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul podem receber bolsas de até R$ 1.350. As vagas são ofertadas pela Agência Super Estágios.

De acordo com a organização das bolsas, somente na área do Direito, são 50 vagas abertas, ao passo que os cursos com maior número de oportunidades são: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Letras, Direito, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Marketing e outras áreas.

Em uma de suas justificativas para a oferta de bolsas, a agência alega que o período é oportuno uma vez que muitos estudantes concluem a faculdade neste primeiro semestre de 2023, mesmo período em que as empresas abrem novas vagas para repor o quadro de estagiários.

“Nós temos cerca de 200 contratos que estão encerrando entre junho e julho, devido à formatura dos estudantes. Temos ainda o reflexo da pandemia, houve alteração no calendário acadêmico e muita gente que iria concluir o curso no ano passado está concluindo agora”, explica a diretora da Agência Super Estágios, Aline Santos.

Com jornada de seis horas diárias, o estudante receberá uma bolsa-auxílio de R$ 810,00 e auxílio-transporte de R$ 150,00, além de plano odontológico, convênio com academia, desconto para curso de inglês e treinamentos exclusivos.

O escritório também oferece cursos, oficinas e palestras para aprimorar o aprendizado e as habilidades dos estagiários.

“Temos estagiários que estão saindo porque se formaram e passaram em concurso e outros que serão efetivados, então precisamos de novos estudantes para estas vagas. Para os acadêmicos, é a oportunidade de colocar o conhecimento em prática, principalmente porque o escritório tem atuação em diferentes áreas do Direito”, explica Ana Karolyna, que integra o setor de recrutamento e seleção de pessoas do escritório.

Serviço

As inscrições para os processos seletivos são gratuitas. Basta fazer o cadastro no aplicativo ou no site www.superestagios.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 3211-2022 ou Whatsapp (67) 99263-9415.

Com assessoria