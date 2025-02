Censo Cidades Estudantil Brasil abre concurso com 180 vagas em MS

Empregos e Carreira

Ao todo serão 3 áreas de atuação; inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro, no valor de R$50

Boa notícia aos professores! O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas do processo seletivo para professores substitutos. Ao todo são 3 vagas no campus de Nova Andradina com carga horária de 20h a 40h semanais.

As inscrições podem ser efetuadas, exclusivamente, pela Internet, até o dia 19 de fevereiro no valor de R$50. Confira abaixo o quadro com as áreas ofertadas e a habilitação mínima exigida:

Em relação ao salário, os valores podem variar, chegando até R$7,3 mil, a depender do grau de escolaridade:

*Considerando carga horária semanal de 20h

*Considerando carga horária semanal de 40h

Além da remuneração e do auxílio-alimentação, poderão ser acrescidos os benefcios Auxílio Pré-Escolar e Auxílio-Transporte. Vale lembrar que o processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

Provas

A prova deve ser realizada no dia 08 de março e o processo seletivo será composto por duas etapas:

a. Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória);

Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória); b. Prova de Títulos (Eliminatória e Classificatória).

É importante ressaltar que, de acordo com o edital, não haverá remarcação da prova de desempenho didático para outra data em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, tendo em vista o princípio da isonomia e a vedação ao tratamento privilegiado entre os candidatos.

A prova de Desempenho Didático consistirá em uma aula de, no mínimo, 15 (quinze) minutos e, no máximo, 20 (vinte) minutos, onde será disponibilizado somente quadro negro/branco e giz/caneta para execução. Qualquer outro recurso, bem como a montagem, desmontagem, guarda e deslocamentos internos no campus será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

Já a Prova Didática de Português/Inglês deverá ser ministrada obrigatoriamente na língua inglesa. Serão considerados eliminados os candidatos que obtiverem, na Prova de Desempenho Didático, média inferior

a 50,00 (cinquenta) pontos.

Inscrições podem ser realizadas clicando aqui. Caso o interessado não possua o acesso à internet em casa, será disponibilizado computador no campus localizado no endereço: Rua Prof. João de Lima Paes, 1325 - Centro.

Outras dúvidas e informações podem ser sanadas com o edital abaixo, confira:

