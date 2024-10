Com salários até R$6 mil, Coren abre inscrições para concurso

OPORTUNIDADE

Novos aprovados irão receber valores atualizados a partir do 1° salário

Boa notícia aos futuros servidores! Na última segunda-feira (16), o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, assinou o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que traz boas novidades, como aumento salarial e novos benefícios em áreas essenciais, incluindo plano de saúde, auxílios e gratificações.

Dentre as garantias do acordo, destaca-se a Cláusula n° 68, que trata do "concurso público" e assegura que as contratações para a área Operacional serão iniciadas até dezembro, mesmo com o atraso na contratação da banca, com o seguinte texto:

"Os Correios garantirão que as contratações do concurso público para a área Operacional sejam iniciadas até dezembro de 2024."

Conforme o projeto básico do Concurso dos Correios já divulgado, os salários iniciais para os aprovados serão:

Agente dos Correios: R$ 2.429,26

R$ 2.429,26 Analista dos Correios: R$ 6.872,48

No entanto, de acordo com o novo ACT (2024-2025), o reajuste salarial será de:

Para salários até R$ 6.326,03: R$ 260,00, a partir de janeiro de 2025;

R$ 260,00, a partir de janeiro de 2025; Para salários acima de R$ 6.326,03: 4,11% em janeiro de 2025;

4,11% em janeiro de 2025; Total de R$ 6.586,02.

Sendo assim, os salários dos cargos de Agente e Analista, a partir de janeiro de 2025, serão:

Agente dos Correios: R$ 2.689,26;

Analista dos Correios: R$ 7.154,94.

Benefícios do concurso Correios

Além do reajuste salarial citado acima, os funcionários dos Correios ainda irão receber aumento em diversos benefícios:

Vale-refeição/alimentação: R$ 50,93/dia (aumento de 4,11%), totalizando:

Segunda a sexta: R$1.120,46/mês

R$1.120,46/mês Segunda a sábado: R$1.324,18/mês

Vale-cesta: R$ 318,79/mês (aumento de 4,11%)

Dessa forma, se somar os auxílios-refeição e vale-cesta, os funcionários receberão, por mês:

Trabalhadores de segunda a sexta: R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90)

R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90) Trabalhadores de segunda a sábado: R$ 1.642,99 (aumento de R$ 64,86)

Já o Auxílio para Dependentes com Deficiência poderá chegar até R$ 1.030,58/mês, enquanto o Reembolso Creche e Reembolso Babá será de até R$ 714,72/mês.

Vale-Transporte e Jornada de Trabalho In Itinere: até R$ 870,18/mês

Para a alegria de alguns funcionários, o Ticket-Peru será pago a partir de setembro, um mês antes da data prevista:

R$ 1.000,00 em setembro de 2024

R$ 1.500,00 até o 5º dia útil de janeiro de 2025

Total de R$2.500,00

Folha de Ticket Extra

Uma folha de ticket adicional (R$ 50,93) para os meses de agosto a dezembro de 2024, será feita para empregados que possuam remuneração até R$ 7.300,00.

Plano de Saúde

As alterações no regulamento do plano de saúde incluirão a redução da coparticipação, isenção de cobrança para quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e homecare, e a extinção de cobrança de mensalidade sobre as rubricas variáveis.

“A empresa se compromete a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, ações de melhorias a serem implementadas pela mantenedora, em conjunto com a operadora do plano de saúde e com a participação das Federações, no que se refere à redução de despesas administrativas e gestão dos custos assistenciais”.

Veja também a mudança nas gratificações:

Gratificação de Férias de 70%

A partir de agora, o pagamento será proporcional a partir de janeiro de 2025, sem prejuízo das ações judiciais em andamento.

Gratificação de Quebra de Caixa

Será concedida uma gratificação de R$ 267,64 para funcionários que atuam em guichês de agências. Quem desempenhar atividades parciais (no horário de almoço) em guichês receberá 25% desse valor.

Trabalho em dia de repouso

Funcionários que precisarem trabalhar durante folgas ou feriados receberão um pagamento de 200% a mais, sobre o valor da hora normal ou terão direito a duas folgas compensatórias, além de um vale-alimentação ou refeição.

Situação de Calamidade Pública ou Emergência

Em casos de calamidade pública ou emergência, será pago um salário-base adicional aos empregados afetados, após uma avaliação social realizada em até cinco dias.

Banca Organizadora

A estatal informou na noite da quarta-feira (11), que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o responsável pela banca do processo seletivo. Serão dois editais, um para nível médio e outro destinado ao nível superior, a previsão é que sejam divulgados ainda neste mês de setembro.

Outro concurso

Em paralelo, outro concurso público do Correios já foi divulgado este ano, com 33 vagas imediatas, mais cadastro reserva, com salários iniciais de até R$6,8 mil. As oportunidades são destinadas aos cargos nas áreas de medicina e segurança do trabalho.

Aos aprovados, as vagas serão preenchidas nas capitais dos estados ou nas superintendências de São Paulo Interior (SPI) ou São Paulo Metropolitano (SPM).

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararam negras (pretas ou pardas). A seleção será composta por duas etapas, sendo a primeira constituída de prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Já a outra, será da comprovação de requisitos, análise do perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

A data prevista para aplicação das avaliações está prevista para o dia 13 de outubro, já a divulgação do resultado final, para o dia 20 de novembro. Ainda não há confirmação, mas a ideia inicial é que os Correios façam as primeiras contratações ainda este ano.

O concurso terá validade de um ano, a contar de sua data de publicação, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo tempo.

