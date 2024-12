Hospital abre concurso com salários de até R$17 mil e 545 vagas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Boa notícia para os concurseiros! O tão esperado edital do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi publicado nesta quarta-feira (18). Ao todo serão 545 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com oportunidades distribuídas em 45 hospitais universitários federais e à administração central da empresa.

Os salários variam de R$2.707,15 a R$12.911,35 - a depender da função e nível de qualificação exigido. De acordo com o edital, os cargos serão destinados a níveis médio e superior, nas áreas Assistencial (330), Médica (198) e Administrativa (17).

No Mato Grosso do Sul, há vagas para Campo Grande e Dourados, já em Mato Grosso, há vagas para Cuiabá. A realização das provas devem ocorrer em todas essas cidades.

Os interessados em participar da seleção podem realizar as inscrições no período de 23 de dezembro a 20 de janeiro, no site da banca organizadora, FGV. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:

Médio: R$ 85,00

R$ 85,00 Superior: R$ 110,00 e R$ 150,00

Já para aqueles que optarem por solicitar a isenção da taxa, o processo será do dia 23 a 27 de dezembro. As provas devem acontecer no dia 16 de março do próximo ano.

Confira a distribuição completa de cargos e vagas:

Etapas e provas

Ainda conforme o edital, os candidatos serão avaliados em três etapas, desta forma:

Área médica e assistencial:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Área administrativa:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, de caráter classificatório; e

de caráter classificatório; e Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Provas Objetivas

A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, constituída por 60 questões de múltipla escolha (cinco alternativas), conforme a seguir:

Área administrativa:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa – 10

10 Legislação – EBSERH – 05

05 Políticas Públicas de Saúde e Educação – 15

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração Pública e Direito Administrativo – 10

10 Específico – 20

Área assistencial:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa – 10

10 Legislação – EBSERH – 05

05 Políticas Públicas de Saúde e Educação – 15

Conhecimentos Específicos:

Específico – 30

Área médica:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa – 10

10 Legislação – EBSERH – 05

05 Políticas Públicas de Saúde e Educação – 15

Conhecimentos Específicos:

Específico – 30

A prova objetiva terá duração de 4h, sendo possível alcançar até 60 pontos.

Prova Discursiva

A Prova Discursiva terá caráter classificatório e será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, aplicada apenas aos candidatos do edital Ebserh da área administrativa.

Já o tema da redação será informado no momento da Prova Objetiva. O texto deverá ter de 20 a 30 linhas, obedecendo os critérios estabelecidos na prova.

Avaliação de títulos

Por fim, aqueles que forem aprovados na prova objetiva/discursiva, deverão realizar a avaliação de títulos. Este deverá ser feito via envio eletrônico, por meio de link específico no endereço eletrônico do IBFC. A escala fica definida desta forma:

a) 0 a 10 pontos para os cargos de Nível Médio/Técnico;

b) 0 a 20 pontos para os cargos de Nível Superior.

Inscrições podem ser feitas aqui.