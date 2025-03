Com salários de R$ 4,5 mil, SEMED abre concurso para Formadores Municipais

EMPREGO

Os candidatos aprovados receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09

Período de inscrições começa hoje (1) a segue até o dia 5 de março. As provas serão aplicadas no dia 9 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Foto: Comunicação FUNSAU/HRMS

Estão abertas as inscrições para processo seletivo realizado pela Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) para vagas em residência médica e multiprofissional no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

De acordo com o HRMS, as inscrições para as duas residências devem ser realizadas entre os dias 1º e 5 de março.

Na residência médica, há vagas, com acesso direto, para Medicina Intensiva. Já as vagas com pré-requisito são para Cardiologia e Nefrologia.

A residência em Medicina Intensiva tem duração de três anos, enquanto as de Cardiologia e Nefrologia, dois anos.

Segundo o Hospital Regional o edital de residência multiprofissional atenção hospital de média e alta complexidade conta com vagas para Serviço Social e Farmácia. A residência tem duração de dois anos.

As inscrições para as duas residências podem ser feitas diretamente no site do HRMS (médica e multiprofissional). As provas serão aplicadas no dia 9 de março, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A divulgação do gabirito final acontece no dia 11 de março, e a divulgação dos resultados finais junto com a convocação para matricula da 1 chamada está programada para ocorrer no dia 12 (quarta-feira).

Conforme consta no edital de residência multiprofissional os valores da bolsa para os candidatos aprovados estão na casa dos R$ 4.106,09.

Os editais completos podem ser acessados aqui: Residência Médica e Residência Multiprofissional.