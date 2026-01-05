Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

inscrições abertas

Com vagas em MS, Ebserh abre inscrições em concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Ao todo, são 152 vagas para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/01/2026 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para concurso público com 152 vagas e formação de cadastro reserva para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais administrados pela estatal, com salários que vão até R$ 19,1 mil.

Em Mato Grosso do Sul, há vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS) e no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame. A taxa de inscrição é R$ 180.

Todas as vagas são para a área médica, distribuídas em 96 especialidades, sendo:

  • cirurgia geral; 
  • ginecologia e obstetrícia;
  • pediatria;
  • anestesiologia; 
  • cardiologia; 
  • clínica médica e 
  • oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho, sendo R$ 11.464,35 para 20 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

Em relação a reserva de vagas, são 25% para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande e Dourados.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. A etapa é eliminatória e classificatória.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira o edital completo:

LADÁRIO - 6ºDN

Com salário de R$ 9 mil, Marinha abre 16 vagas para oficial temporário em MS

Vagas são para as áreas de odontologia, enfermagem, nutrição, administração, ciências contábeis, comunicação social, entre outras

12/11/2025 11h50

Compartilhar
Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval

Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval Divulgação

Continue Lendo...

Marinha do Brasil está com inscrições abertas para processo seletivo, com 16 vagas direcionadas a homens e mulheres, para oficial temporário no 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As vagas são para as áreas de odontologia - endodontia e odontopediatria (2), enfermagem (2), nutrição (1), administração (3), ciências contábeis (2), comunicação social (2), psicologia (1), serviço social (1), engenharia ambiental (1) e engenharia cartográfica (1).

O serviço militar é de caráter temporário, de até 8 anos, podendo alcançar o posto de Capitão-Tenente, sem quaisquer vínculos permanentes com a instituição e sem qualquer expectativa de permanência ou estabilidade

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As inscrições estão abertas até 8 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas neste site. A taxa é de R$ 140,00.

As etapas do processo seletivo são:

  1. Prova Objetiva (PO) – será realizada em 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas e 40-50 questões, dependendo da área escolhida
  2. Prova de Títulos (PT)
  3. Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB)
  4. Inspeção de Saúde (IS)
  5. Teste de Aptidão Física (TAF)
  6. Designação à Incorporação

Os requisitos para participar do Processo Seletivo são:

  • Ser brasileiro nato
  • Ser voluntário
  • Ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data de incorporação
  • Possuir nível superior na área em que concorre
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, se houver
  • Entre outros

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após seis meses de incorporação.

Confira o edital completo aqui.

oportunidade

Caixa abre inscrições em concurso com salário de até R$ 14,9 mil e vagas em MS

Inscrições seguem abertas até o dia 8 de dezembro; No total, são 184 vagas distribuídas em vários estados do País

10/11/2025 16h44

Compartilhar
Caixa abriu inscrições em concurso público com 184 vagas

Caixa abriu inscrições em concurso público com 184 vagas Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas em concurso público com 184 vagas, além da formação de cadastro reserva, e salários de até R$ 14,9 mil. Dentre as oportunidades, há duas imediatas e seis em cadastro de reserva para Mato Grosso do Sul.

O concurso tem vagas para cargos que exibem nível superior de escolaridade, sendo para os cargos de:

  • Arquiteto
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro de Segurança
  • Engenheiro Elétrico
  • Engenheiro Mecânico
  • Médico do Trabalho

Os salários variam entre R$ 11.186,00 a 14.915,00, com jornada de 40 horas semanais. Há ainda benefícios como auxílio-refeição e alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

As inscrições começaram no dia 7 de novembro e seguem até o dia 8 de dezembro. A inscrição deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 68.

As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em locais e horários que serão divulgados no dia 27 de janeiro de 2026.

O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2026.

Confira o edital completo:

A diferença do último concurso

Para os candidatos que buscam uma referência histórica, é fundamental traçar um paralelo com o último grande concurso da Caixa. O certame anterior ocorreu em 2021 e teve um foco significativamente diferente.

Enquanto o edital atual é direcionado a especialistas de nível superior, o concurso de 2021 concentrou a maior parte de suas 4.050 vagas no cargo de Técnico Bancário, que exige apenas nível médio.

Houve também vagas para a área de Tecnologia da Informação e Médico do Trabalho, mas o volume de oportunidades para Técnico Bancário dominou o cenário.

A diferença no nível de escolaridade e nas carreiras ofertadas implica que o conteúdo programático e o perfil das provas serão distintos. A prova de 2021, por exemplo, cobrou intensamente conhecimentos específicos de Atendimento, Vendas e Conhecimentos Bancários, essenciais para a função de Técnico.

Dicas de preparação: o que caiu e como estudar

Embora o conteúdo programático do novo edital para Nível Superior seja específico para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho, a experiência de concursos anteriores da Caixa e de outras instituições bancárias oferece valiosas dicas de preparação.

A principal recomendação dos especialistas é a leitura minuciosa do edital. É neste documento que o candidato encontrará o detalhamento exato das disciplinas e o peso de cada uma na pontuação final.

Para a parte de Conhecimentos Básicos e para a metodologia de estudo, as seguintes dicas se destacam:

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)

2

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)

3

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.
Correio B+

/ 1 dia

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

4

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"
ENTREVISTA

/ 2 dias

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6918, sábado (03/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6918, sábado (03/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?