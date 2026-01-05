Com vagas em MS, Ebserh abre inscrições em concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Em Campo Grande, há vagas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para concurso público com 152 vagas e formação de cadastro reserva para profissionais trabalharem em hospitais universitários federais administrados pela estatal, com salários que vão até R$ 19,1 mil.

Em Mato Grosso do Sul, há vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS) e no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame. A taxa de inscrição é R$ 180.

Todas as vagas são para a área médica, distribuídas em 96 especialidades, sendo:

cirurgia geral;

ginecologia e obstetrícia;

pediatria;

anestesiologia;

cardiologia;

clínica médica e

oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho, sendo R$ 11.464,35 para 20 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

Em relação a reserva de vagas, são 25% para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande e Dourados.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. A etapa é eliminatória e classificatória.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

