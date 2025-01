Com vagas em MS, MPU abre concurso com salário de até R$ 13,9 mil

PROCESSO SELETIVO

Programa 'Super Talentos' é aberto para jovens de todo o País, com 10 vagas no interior de Mato Grosso do Sul nas mais diversas diretorias da Eldorado em Três Lagoas

Gigante no ramo da celulose, a Eldorado Brasil mantém aberta até a próxima segunda-feira (06) as inscrições para seu programa de estágio, o "Super Talentos 2025", para jovens de todo o País e vagas para a unidade que fica no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme a Eldorado, o processo seletivo dá chance a uma vaga nesse programa, que se estende pelo período de um ano inteiro, ou seja, 12 meses no total.



Oportunidade perfeita para um início de ano, o programa oferta:

Mentoria individual,

Trilha de aprendizagem estruturada,

Experiências práticas na rotina da empresa e

Oportunidades de crescimento

Voltado para estudantes das mais diversas áreas, como: Engenharias, Administração, TI, Ciências Contábeis, Economia, etc., o programa de estágio "Super Talentos" da Eldorado Brasil oferece ainda uma possibilidade real de efetivação.

Vagas abertas

Importante ressaltar, essas vagas são voltadas para estudantes que estejam no penúltimo ou último ano de graduação/tecnólogo, ou seja, precisam ter a conclusão dessas formações prevista para 2026 ou 2027.

Com 17 vagas totais no Programa de Estágio, 10 dessas são voltadas para Mato Grosso do Sul, voltadas para a unidade da Eldorado que fica em Três Lagoas, com as restantes distribuídas entre as cidades de São Paulo, Santos e Andradina (SP).

Há ainda benefícios no Programa de Estágio, como bolsa-auxílio; assistência médica; vale-refeição ou alimentação; auxílio-transporte, bem como o acesso a programas tanto de bem-estar como de qualidade de vida, sendo que as inscrições são feitas diretamente no site da Eldorado Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, as vagas são ofertadas para as seguintes áreas:

Colheita | Diretoria Florestal Comercial e Logística | Diretoria Comercial e Logística Confiabilidade | Diretoria Industrial Engenharia Industrial | Diretoria Industrial Inovação e Tecnologia | Diretoria Industrial Manutenção Complementar | Diretoria Industrial Manutenção Complementar e Obras | Diretoria Florestal Operação Transporte e Torre de Controle | Diretoria Transportadora Suprimentos | Diretoria Industrial TI | Diretoria TI

Comprometida com a sustentabilidade, a Eldorado é considerada uma das empresas mais inovadoras e competitivas no ramo da celulose, contando com mais de cinco mil colaboradores.

Números da empresa mostram que, a produção da Eldorado atualmente está em 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, tudo dentro dos "mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional", expõe a gigante.

Somente a unidade que fica localizada em Três Lagoas, longe cerca de 368 km da Capital de Mato Grosso do Sul, conta com uma capacidade de geração de energia renovável suficiente para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes.

"Encare este desafio não apenas como uma oportunidade de desenvolvimento, mas também como uma chance de mostrar o seu potencial, agregar valor ao negócio e ainda ter a possibilidade de efetivação!", diz texto da Eldorado na página de inscrição.

