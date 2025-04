Concurso do Ibama acontece neste domingo em todas as capitais

OPORTUNIDADE

Exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h; previsão é que os editais sejam publicados até 1º de setembro

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) já têm data marcada: 7 e 14 de dezembro de 2025.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h. A previsão é que os editais sejam publicados até 1º de setembro de 2025. Ainda não se sabe quantas vagas serão destinadas para ambos os processos seletivos.

O Vestibular é destinado aos candidatos que estão no 3º ano do ensino médio ou em cursinhos. A avaliação presencial/digital é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação.

Já o PASSE é uma prova realizada por estudantes que estão no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio. As provas são realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos referentes ao período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano.

No ano passado, Vestibular e PASSE ocorreram em 1º e 8 de dezembro de 2024.

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

MELHOR DE MS, BRASIL, AMÉRICA LATINA E MUNDO

A UFMS já foi listada diversas vezes como uma das melhores da América Latina e até mesmo do mundo.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 30 de outubro de 2024, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a 36ª melhor universidade do Brasil, de acordo com o Ranking Universitário da Folha .

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 16 de outubro de 2024, a UFMS foi listada, mais ua vez, como uma das melhores universidades da América Latina . De acordo com o QS World Rankings , a instituição ocupa a posição 161-170 no ranking internacional.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 17 de maio de 2023, a instituição foi considerada a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e a 1ª de MS , de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a UFMS como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.