Concurso do IBGE com vagas em MS e salário de R$ 2,6 mil está com inscrições abertas

No total, são 58 vagas temporárias para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento; inscrições terminam dia 10

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/09/2025 - 15h01
Com três vagas em Mato Grosso do Sul, as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até a próxima quarta-feira (10). Em todo o Brasil, são 58 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento.

Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades em Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

A remuneração mensal é de R$ 2.676,24, com auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, além de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

O interessado deve entregar apenas o formulário, disponível no edital, preenchido e assinado.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

  • Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);
  • Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);
  • Mato Grosso: Sinop (2);
  • Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);
  • Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);
  • Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);
  • São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Quem pode se inscrever

Para concorrer a uma vaga é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

Conforme o IBGE, as renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado.

Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

Cronograma

As inscrições começaram no dia 1º e seguem até as 16h (de MS) do dia 10 de setembro.

A divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos está prevista para 16 de setembro.

Já a interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos será nos dias 17 e 18 de setembro.

A divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos será em 22 de setembro; divulgação do resultado preliminar da análise de títulos e do parecer da equipe multiprofissional, 22 de setembro; e interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de títulos e o parecer da equipe multiprofissional: 23 e 24 de setembro.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 26 de setembro.

TJMS abre 34º Concurso para Juiz Substituto com salário de R$ 32,2 mil

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva

18/08/2025 12h00

Nesta segunda-feira (18), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou o edital do 34º Concurso Público de ingresso na carreira da magistratura.

A seleção oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto, com remuneração inicial de R$ 32.289,54.

O concurso está sendo organizado em conjunto pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que ficará responsável pelas duas primeiras etapas. Todas as fases serão realizadas na cidade de Campo Grande.

VAGAS

  • 10 vagas para ampla concorrência
  • 1 vaga para pessoas com deficiência (5%)
  • 3 vagas para candidatos negros (20%)
  • 1 vaga para candidatos indígenas (3%)

INSCRIÇÃO

O período de inscrição preliminar será de 18 de agosto a 18 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa é de R$ 320,00, e o concurso será composto por cinco fases, sendo elas: 

  • Prova Objetiva Seletiva: eliminatória e classificatória, com 100 questões de múltipla escolha, prevista para ser realizada no dia 21 de dezembro de 2025, das 13h às 18h.
  • Provas Escritas: discursiva e prática de sentença (civil e criminal), de caráter eliminatório e classificatório.
  • Inscrição Definitiva: com sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.
  • Prova Oral: eliminatória e classificatória, avaliada por banca examinadora.
  • Avaliação de Títulos: apenas classificatória.

Confira o edital completo clicando aqui.

oportunidade

TJMS abre concurso para juiz substituto com salário inicial de R$ 32,2 mil

Inscrições serão abertas no dia 18 de agosto; confira o edital completo

12/08/2025 11h30

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou, nesta terça-feira (12), concurso público com 15 vagas para o cargo de juiz substituto, com salário inicial de R$ 32.289,54. O edital foi publicado no Diário Oficial da Justiça.

Conforme o edital, do total de vagas, 10 são para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência (PCD), três para candidatos negros, 1 para candidato indígena, mais formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 16h do dia 18 de agosto até o mesmo horário do dia 18 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. O valor da taxa de será de R$ 320.

Para concorrer ao cargo é necessário:

  • ser brasileiro nato ou naturalizado, ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972;
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de 3 (três) anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharelem Direito;
  • estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino;
  • estar quite com as obrigações eleitorais;
  • estar no gozo dos direitos civis e políticos;
  • possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;
  • ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, demonstrado em exame psicotécnico;
  • gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde;
  • ter, na investigação procedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, comprovados bons antecedentes morais e sociais.

O concurso será composto de cinco etapas, sendo prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas escritas (discursiva e sentenças), de caráter eliminatório e classificatório.

Na sequência, haverá inscrição definitiva, de caráter eliminatório, com as seguintes fases: sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.

A quarta etapa será prova oral, de caráter eliminatório e classificatório e a última etapa, a avaliação de títulos, e caráter classificatório.

A prova objetiva seletiva está prevista para o dia 21 de dezembro de 2025 e será realizada preferencialmente na cidade de Campo Grande, das 13h às 18h, no horário local.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

Confira o edital completo:

