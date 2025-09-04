Concurso do IBGE com vagas em MS e salário de R$ 2,6 mil está com inscrições abertas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com três vagas em Mato Grosso do Sul, as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até a próxima quarta-feira (10). Em todo o Brasil, são 58 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento.

Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades em Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

A remuneração mensal é de R$ 2.676,24, com auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, além de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

O interessado deve entregar apenas o formulário, disponível no edital, preenchido e assinado.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);

Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);

Mato Grosso: Sinop (2);

Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);

Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);

Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);

São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Quem pode se inscrever

Para concorrer a uma vaga é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

Conforme o IBGE, as renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado.

Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

Cronograma

As inscrições começaram no dia 1º e seguem até as 16h (de MS) do dia 10 de setembro.

A divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos está prevista para 16 de setembro.

Já a interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos será nos dias 17 e 18 de setembro.

A divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos será em 22 de setembro; divulgação do resultado preliminar da análise de títulos e do parecer da equipe multiprofissional, 22 de setembro; e interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de títulos e o parecer da equipe multiprofissional: 23 e 24 de setembro.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 26 de setembro.