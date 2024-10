Correios publica edital de concurso com salários até R$10,3 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após um mês de atraso, o Correios publicou o edital que conta com 3.511 vagas imediatas para níveis médio e superior, o salário varia de R$2.429,26 até R$10.302,00. Do total de oportunidades, 67 são para trabalhar na sede da empresa, em Campo Grande.

Os extratos publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira (09), detalham que o concurso ofertará 3.099 vagas para nível médio - como agente dos Correios, e 412 de nível superior, destinada a analistas de diversas áreas. Na Capital são 62 para agentes, e 5, para analistas.

Dentre as especialidades oferecidas para o cargo de analista estão:

Advogado ;

; Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Desenho de Sistemas; Analista de Sistemas – Produção;

– Produção; Analista de Sistemas – Redes;

– Redes; Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

– Suporte de Banco de Dados; Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas; Arquiteto;

– Suporte de Sistemas; Arquiteto; Arquivista ;

; Assistente Social ;

; Engenheiro – Engenharia Civil;

– Engenharia Civil; Engenheiro – Engenharia de Produção;

– Engenharia de Produção; Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

– Engenharia de Redes e Comunicação; Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

– Engenharia de Telecomunicações; Engenheiro – Engenharia Elétrica;

– Engenharia Elétrica; Engenheiro – Engenharia Eletrônica e

– Engenharia Eletrônica e Engenheiro – Engenharia Mecânica

Para somar com as vagas imediatas, também terão 5.975 vagas para cadastro reserva, sendo 5.344 destinadas ao cargo de agente, e 631, para analista. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% à pessoas com deficiência.

Além do salário base, nos casos das vagas para Arquiteto e Engenheiro, será acrescido um complemento salarial para atender o piso mínimo da categoria. Desta forma, o valor total será de R$10.302,00. Outros benefícios incluem:

Auxílio para Dependentes com Deficiência : Limite máximo mensal de R$ 989,90 por dependente;

: Limite máximo mensal de R$ 989,90 por dependente; Reembolso Creche e Reembolso Babá : Máximo de R$ 686,50 para despesas com creche, berçário, jardim de infância ou babá;

: Máximo de R$ 686,50 para despesas com creche, berçário, jardim de infância ou babá; Vale refeição/alimentação de R$ 1.382,42 por mês;

de R$ 1.382,42 por mês; Vale-Transporte : R$ 835,83 mensais;

: R$ 835,83 mensais; Plano de Saúde : será opcional;

: será opcional; Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC): 30% do salário-base pago aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas.

30% do salário-base pago aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas. Adicional de Atendimento em Guichê em Agências de Correios (AAG): valor de R$ 312,26 pago aos empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na atividade Atendente Comercial e do cargo de Atendente Comercial I, II e III que executem atividades de guichê em Agências de Correios.

valor de R$ 312,26 pago aos empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na atividade Atendente Comercial e do cargo de Atendente Comercial I, II e III que executem atividades de guichê em Agências de Correios. Em 2021 os Correios pagaram Participação nos Lucros e Resultados. O que fica em aberto, de um próximo Acordo Coletivo ter novamente a previsão do pagamento mediante o batimento de metas estabelecidas pela companhia.

Confira os editais aqui:

- Agente;

- Analista.

Inscrição

Para se inscrever basta acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) entre os dias 10 e 28 de outubro. A previsão é que a prova aconteça no dia 15 de dezembro deste ano, e conforme o cronograma, as contratações devem começar ainda este ano.

Vale lembrar que no ato da inscrição, deverá ser pago uma taxa no valor de:

R$ 39,80 para os cargos de nível médio;

R$ 42,00 para os cargos de nível superior;

Àqueles que optarem por solicitar a isenção da taxa de inscrição, deverá preencher o Requerimento de Isenção no site do IBFC no período de 10 de outubro, até o dia 11 de outubro. É importante ressaltar, que apenas as seguintes condições poderão participar deste processo:

Doador de Medula Óssea (Lei 13.656/2018): O candidato deverá enviar eletronicamente documento de identidade e atestado médico comprovando a doação, incluindo dados e número de cadastro no REDOME.

O candidato deverá enviar eletronicamente documento de identidade e atestado médico comprovando a doação, incluindo dados e número de cadastro no REDOME. Inscrito no CadÚnico (Decretos 6.593/2008 e 11.016/2022): O candidato precisa ser membro de família de baixa renda, indicar o NIS sem exigência, e o IBFC verificará as informações diretamente no CadÚnico. Sem o NIS ou com dados incorretos, a autorização será negada.

Prova

As provas objetivas, previstas para 15 de dezembro com duração de 4h. Confira as disciplinas:

Agente (Carteiro)

Língua Portuguesa (15 questões)

Matemática (10 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Conhecimentos Gerais (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Analistas

Língua Portuguesa (10 questões)

Matemática (5 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Conhecimentos Específicos (20 questões)

