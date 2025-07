'Enem dos Professores': inscrições começam nesta segunda-feira (14)

Oportunidade

Interessados devem ter no mínimo 17 anos e não completar 25 anos até 31 de dezembro de 2026

Com provas em Campo Grande, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), abriu nesta semana, as inscrições para a Segunda Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 2/2026).

O processo seletivo oferece 206 vagas para candidatos de ambos os sexos, distribuídas entre diversas especialidades técnicas.

As vagas são destinadas a diferentes áreas, incluindo Controle de Tráfego Aéreo, Comunicações, Eletricidade e Instrumentos, Mecânica de Aeronaves, Suprimento, Meteorologia, entre outras. Do total de vagas, 165 são para ampla concorrência, enquanto 41 vagas são reservadas, conforme as cotas estabelecidas pela legislação vigente.

Requisitos para Ingresso

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender a alguns critérios específicos. É necessário ter no mínimo 17 anos e não completar 25 anos até 31 de dezembro de 2026. Além disso, é exigido ensino médio completo até a data da Concentração Final do Exame. As provas escritas, que irão selecionar os candidatos, serão realizadas em 30 de novembro de 2025 e incluem as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física.

Etapas do Processo Seletivo

Além das provas escritas, o certame incluirá outras etapas, como a inspeção de saúde, o exame de aptidão psicológica, o teste de avaliação do condicionamento físico, e o procedimento de heteroidentificação complementar para candidatos que se declararem pretos, pardos ou indígenas. Também haverá a validação documental, onde será conferida a autenticidade das informações prestadas pelos candidatos.

O curso possui treinamento rigoroso tanto em teoria quanto em prática. Ao longo do curso, os alunos também recebem uma formação militar e são preparados para exercer funções essenciais para a operação e manutenção da aviação militar brasileira.

Como se Inscrever

As inscrições devem ser feitas no portal ingresso.eear.aer.mil.br, com prazo até o final de julho. A taxa de inscrição é de R$ 95,00 e o pagamento deve ser realizado dentro do período de inscrição. É importante que os candidatos verifiquem todos os detalhes e requisitos no edital disponível no site da EEAR, para garantir a participação no concurso.

O CFS 2/2026 representa uma oportunidade para jovens de todo o Brasil ingressarem na Força Aérea Brasileira, uma das mais tradicionais e respeitadas instituições do país. Os interessados devem se preparar com antecedência para as provas e demais etapas do processo seletivo, que prometem ser bastante exigentes.

Serviço - As inscrições seguem até o dia 28 de julho de 2025, exclusivamente pelo site ingresso.eear.aer.mil.br, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 95,00.

