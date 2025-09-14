Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

OPORTUNIDADE

Feira de empregabilidade online terá mais de 8 mil vagas em MS e todo o Brasil

Além das oportunidades de trabalho, feira também terá palestras e capacitação profissional; toda a programação é online

da redação

da redação

14/09/2025 - 15h31
A Feira de Empregabilidade 2025 será realizada nos dias 23 e 24 de setembro, com participação de mais de 20 empresas disponíveis para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios.

A feira é realizada de forma online e para participar é necessário realizar inscrição gratuita no site do evento.

As pessoas inscritas na 4ª Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

As vagas disponibilizadas durante a feira contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 14h (de MS) , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

* Com Agência Brasil

CONCURSO

Polícia Federal convoca candidatos aprovados na prova discursiva para o Teste de Aptidão Física

A convocação é para provimento dos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista de Polícia Federal

08/09/2025 10h45

Polícia Federal convoca candidatos aprovados na prova discursiva para o Teste de Aptidão Física

Polícia Federal convoca candidatos aprovados na prova discursiva para o Teste de Aptidão Física Divulgação/Polícia Federal

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Federal divulgou o resultado da prova discursiva e convocou os candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física - (TAF) A lista de nomes consta no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira. Acesse aqui.

O resultado provisório da discursiva foi divulgado no dia 20 de agosto. Agora, os aprovados seguem para a etapa de TAF e preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais).

Vale lembra que, o concurso público é para o preenchimento de 1 mil vagas, sendo 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.

Para escolha da lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira, como é o caso de Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital, o teste físico será realizado entre os dias 13 e 14 de setembro e composto pelas seguintes atividades:

  • Teste em barra fixa (dinâmico para candidatos do sexo masculino e estático para candidatas do sexo feminino);
  • Teste de impulsão horizontal;
  • Teste de natação de 50 metros;
  • Teste de corrida de 12 minutos.

Conforme adiantou o Correio do Estado, as remunerações podem chegar a R$ 26 mil e serão distribuídas da seguinte forma:

  • Delegado: R$ 26.300,00;
  • Perito: R$ 26.300,00;
  • Agente: R$ 13.900,54;
  • Escrivão: R$ 13.900,54;
  • Papiloscopista: R$ 13.900,54.

Todos os cargos tem carga horária de 40 horas semanais.

CRONOGRAMA

Após a realização do TAF, o concurso público seguirá o cronograma com as seguintes etapas: 

  • avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;
  • prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e
  • classificatório;
  • avaliação psicológica, primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;
  • avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório;
  • investigação social, para todos os cargos, de caráter eliminatório

Depois disso, a próxima etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal.

O concurso terá prazo de validade de seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, realizada após o encerramento dos cursos de formação profissional, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Oportunidade

Prefeitura de MS abre vagas de estágio para Ensino Médio e 17 cursos de graduação

Podem participar estudantes a partir de 16 anos

04/09/2025 17h30

Visão aérea de Sidrolândia

Visão aérea de Sidrolândia Divulgação

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, cidade localizada a cerca de 64 km de Campo Grande, abriu vagas de estágio para estudantes de níveis médio e superior atuarem no município.

Para as vagas de nível, é preciso estar matriculado no Ensino Médio e ter pelo menos 16 anos de idade. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias e os contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 400,00 por mês.

Já para as vagas de nível superior do estágio da Prefeitura de Sidrolândia os estudantes precisam estar cursando graduação em alguma das seguintes áreas:

  • Direito;
  • Ciências Contábeis;
  • Técnicos de Enfermagem;
  • Enfermagem;
  • Odontologia;
  • Serviço Social;
  • Psicologia;
  • Administração;
  • Farmácia;
  • Fisioterapia;
  • Pedagogia;
  • Educação Física;
  • Nutrição;
  • Publicidade e Propaganda;
  • Jornalismo;
  • Análise de sistema e Sistema da informação;
  • Tecnólogo em Recursos Humanos.

Para esses, a bolsa-auxílio terá valor de R$ 700,00 por mês e a carga horária de trabalho será de seis horas diárias.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até 14 de setembro.

Quem tiver interesse deverá se inscrever pelo site do IEL.

O edital completo pode ser acessado aqui.

CRONOGRAMA

  • Até 14/09 - Inscrições e entrega de documentos no local indicado no edital
  • 15/09 - Análise curricular e conferência documental
  • 16/09 e 17/09 - Entrevistas por telefone
  • 17/09 - Envio do resultado para publicação
  • 18/09 - Divulgação da lista de aprovados, reprovados e ausentes

Os candidatos aprovados que não forem chamados de imediato permanecerão em um banco de dados, podendo ser convocados conforme a necessidade da Administração Municipal, dentro do prazo de até um ano e meio.

